Terremoto in casa Inter: Zhang è arrabbiatissimo | È finito tutto sui giornali

Zhang crucciato, che fa rima con arrabbiato, nonostante il primato della lanciata capolista interista, candidata fortissima allo scudetto.

Steven Zhang non riesce a godersi un’Inter che quest’anno sembra proprio la squadra da battere, non solo a parole (come un’annata fa, tanto per intenderci) ma anche con i fatti: basta guardare la classifica per capirlo.

Non numeri non diranno tutto, ma da sempre esprimono molto: nove successi in undici incontri, tre quali nelle ultime tre partite, l’ultima a Bergamo contro un’Atalanta che mai aveva perso a Bergamo ed è in formissima prima di incrociare i destini di altri nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi è di gran lunga quella con il migliore attacca del campionato, ne ha fatti 21, praticamente sono due a partite. L’Inter segna con una facilità incredibile, e subisce gol come Allegri, che ha trasformato la Juve in un bunker inespugnato nelle ultime sei giornate di campionato.

Eppure l’Inter ha sei gol al passivo, gli stessi della Juventus, ma realizzando dieci reti in più. Solo due i punti di distacco tra Inter e Juventus, ma se c’è un candidato forte per lo scudetto, quella è proprio l’Inter, per stessa ammissione di Max Allegri.

Zhang non se la gode: ecco perché

Eppure in questo momento Steven Zhang è un presidente crucciato, arrabbiato secondo il Corsport: la motivazione? Sono le esternazioni di Thomas Zilliacus, uomo d’affari e filantropo finlandese, ex responsabile di Nokia Asia Pacific Rim, ora numero di XXI Century Capital, società di investimento focalizzata su sport, moda e media digitali. Per poco non prendeva il Manchester United, ora vuole l’Inter. A tutti i costi a quanto pare.

“XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei suoi progetti. Faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte di questi stessi fondi”. L’annuncio urbi et orbi con la comunicazione di nuovo millennio, quei social utilizzati da Zilliacus, nello specifico Twitter che ora Elon Musk ha ribattezzato X, non è andato proprio giù a Steven Zhang.

Il rilancio di Zilliacus proprio non va giù a Zhang

Secondo il Corsport il rilancio del finlandese Zilliacus (che ora vive a Singapore) e la sua intenzione di rilevare l’Inter, tramite il suo fondo (circa 2,5 miliardi di dollari) e un’offerta ufficiale in arrivo, rendendola per di più pubblica, non è stata apprezzata.

Più che Steven Zhang i malumori arrivano dalla sua famiglia, quindi da Suning, sostiene sempre il Corriere dello Sport. Un sentiment che stupisce, in quanto Zilliacus finora ha detto e scritto tante belle parole, ma i propositi ancora non sono stati trasformati effettivamente in fatti.