Terremoto Giuntoli, a fine anno può già lasciare | La Juventus si guarda intorno

Il nuovo ds arrivato dal Napoli ha firmato un contratto con i bianconeri per cinque anni, ma a fine stagione potrebbe già salutare.

Una rivoluzione societaria che nelle ultime stagioni, pian piano, ha distrutto completamente una società che all’inizio dello scorso decennio era diventata un esempio sotto tutti i punti di vista. La Juventus di Andrea Agnelli non esiste più.

Il primo a lasciare era stato Beppe Marotta a fine 2018 e dopo pochissimo tempo si era accasato all’Inter, dove ha continuato a dimostrare tutta la sua bravura ed importanza nel ruolo di AD. Poi, ha salutato anche Fabio Paratici, che della prima Juve di Agnelli era talent scout e direttore sportivo. A novembre dello scorso anno, infine, hanno lasciato anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved, investiti dai vari scandali giudiziari.

Quella società che era diventata un modello per tutti, vincente a ripetizione in Italia e sempre competitiva per i massimi livelli in Europa, non c’era più, ma nel frattempo aveva anche peggiorato di gran lunga le sue gestioni sportive ed economiche. Fallimenti tecnici a ripetizione, ingaggi sconsiderati a calciatori normali e allenatori cambiati uno dopo l’altro.

Durante l’ultima estate, infine, la nuova Juventus si è affidata a Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli e tra gli artefici principali, insieme a Spalletti, del terzo scudetto della storia partenopea. I bianconeri gli danno in mano tutta la baracca e sperano che il suo operato possa risollevare sotto tutti i punti di vista la Vecchia Signora.

Giuntoli, un’estate difficile. L’obbligo di cedere e pochi soldi

Giuntoli viene contrattualizzato per cinque anni e percepirà uno stipendio di due milioni netti a stagione, uno in più di quanto percepiva a Napoli. La situazione in casa Juve, soprattutto dal punto di vista economico, però, è complicata: un passivo che ha raggiunto cifre astronomiche, monte ingaggi altissimo e la necessità di cedere tanti esuberi o calciatori fuori dal progetto tecnico di Allegri.

L’unico acquisto dell’estate bianconera è Timothy Weah che arriva a giugno e quando ancora Giuntoli non è alla Juventus. Poi si deve pensare soprattutto a cedere. Giuntoli ci riesce bene con Zakaria e Kulusevski, poi cede anche Rovella e Luca Pellegrini alla Lazio, ma sull’operazione che porta a Roma il centrocampista italiano riceve parecchie critiche. Arthur va alla Fiorentina, ma solo in prestito e con metà dell’ingaggio pagato dai torinesi.

Giuntoli, ecco le prospettive per il futuro

Insomma, le cessioni non sono un gran successo. Bonucci va via, ma viene fatto fuori soprattutto da Allegri. Di Maria e Cuadrado erano in scadenza. La Juve, ora, vive la in pieno la grana Pogba che resta il calciatore più pagato dell’intera Serie A (otto milioni di euro netti a stagione più due di bonus). Certo, tutti danni fatti dalle precedenti gestioni, ma che Giuntoli non è riuscito a risolvere.

Così come non è arrivato l’obiettivo dichiarato Berardi e lo scambio Lukaku-Vlahovic che avrebbe portato una plusvalenza ed un risparmio ulteriore sugli ingaggi in casa Juve. Oltre ad essere, il belga al posto del serbo, una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. Ora, parleranno campo e risultati, ma è chiaro che a pagare, in caso di ennesima stagione deludente, non sarebbe soltanto il tecnico livornese, ma anche Giuntoli, chiamato a cambiare marcia alla Juventus.