Terremoto Bremer: l’offerta sta per arrivare | Juventus in lacrime

Non solo Szczesny, Juventus alle prese anche con l’assalto di un’altra big europea per Bremer, nella settimana del debutto in campionato.

Come se non bastassero Chelsea (col quale la Juventus sta trattando Lukaku) e Bayern Monaco. I tedeschi soprattutto, che stanno ancora cercando l’erede di Sommer, ufficializzato dall’Inter poche settimane fa.

Tuchel è stato chiaro: l’allenatore del Bayern ha dato il placet all’acquisto di un altro portiere dopo la cessione di Sommer, ribadendo che quando tornerà dal brutto infortunio dello scorso dicembre, Neuer sarà leader indiscusso dei campioni di Germania.

Ma la domanda sorge spontanea. Quando tornerà l’ex portierone della Germania? Inevitabile guardarsi attorno: piacciono Bono, portiere del Siviglia e del Marocco semifinalista mondiale, Gerónimo Rulli dell’Ajax, David de Gea appena svincolatosi dal Manchester United e consigliato da una leggenda come Lothar Matthaus. Non solo.

Tra questi c’è anche Wojciech Szczesny, portiere della nazionale polacco e di una Juventus che non lo considera incedibile visto che ha in rosa Mattia Perin e potrebbe cederlo in questa finestra di mercato, davanti a una proposta allettante.

Un altro infortunio serio

Non solo Szczesny, però, anche Bremer potrebbe lasciare la Torino bianconera in questa finestra di mercato. Perché? Perché il Real Madrid sta cercando un difensore dopo l’ennesima tegola di questo inizio di stagione. Un infortunio serio dopo l’altro.

Finora, infatti, l’unica buona notizia per Carlo Ancelotti nella sua ultima stagione a Madrid prima di volare in Brasile per allenare la Canarinha, sono i tre punti conquistati nella prima giornata di Liga a Bilbao, nel segno di Bellingham.

Trattative lampo

Prima il brutto infortunio occorso a Thibaut Courtois in allenamento, e quella rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con annesso intervento chirurgico e almeno sei mesi di stop. Poi le notizie da Parigi di un reintegro in rosa di Mbappé, che continua a non rinnovare, ma difficilmente a questo punto volerà a Madrid nella sessione estiva di mercato. Quindi l’infortunio di Eder Militao.

Anche il difensore della nazionale brasiliana, infatti, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio avvenuto proprio al debutto in Liga contro l’Athletic, e sarà operato nei prossimi giorni. Quasi inevitabile il ritorno sul mercato di un Real Madrid che ha già mostrato di essere capace, con trattative lampo, di chiudere affaroni in un amen. Così, dopo Kepa (in prestito secco dal Chelsea) potrebbe convincere un altro brasiliano a giocare al Santiago Bernabeu. Un trattativa che potrebbe esplodere a breve.