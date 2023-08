Tentativo disperato: scambio in attacco Juve-Milan | Videocall partita nella notte

I due club cercano ancora di sistemare qualcosa nel loro reparto offensivo per rendere la rosa più competitiva.

Ultime ore concitate di questa sessione estiva di calciomercato. Ultime ore movimentate un po’ per tutte le squadre del nostro campionato che cercano l’occasione giusta per regalare ai propri allenatori profili che possano integrare o completare la rosa a disposizione.

Venerdì 1 settembre alle ore 20 si chiuderanno ufficialmente le porte del calciomercato e poi non sarà più possibile, almeno fino a gennaio, rinforzare le squadre, a meno che non si ricorra ai calciatori svincolati e senza contratto.

Due delle principali squadre italiane, Milan e Juventus, sono state protagoniste in modo opposto di questa sessione di mercato. I rossoneri hanno reagito alla cessione di Sandro Tonali acquistando ben nove giocatori e rivoluzionando la squadra, mentre i bianconeri hanno cambiato pochissimo, hanno semplicemente piazzato gli esuberi e aggiunto Timothy Weah alla rosa della scorsa stagione.

Le due squadre, però, hanno ancora delle caselle da riempire o, almeno, da rinforzare seguendo i dettami dei propri allenatori. Sia Pioli che Allegri, infatti, si sono detti contenti della rosa a disposizione, ma non disdegnerebbero un altro rinforzo nel reparto avanzato.

Le esigenze in attacco di Milan e Juve

Il Milan, come si sa, è alla ricerca di un vice Giroud. Lorenzo Colombo sembra destinato a partire in prestito al Monza, ma non verrà lasciato andare fino a quando e se non arriverà un suo sostituto. La pista Taremi resta calda, ma il Porto è un osso duro e non scende dalla sua richiesta di 25-30 milioni di euro per un calciatore di 31 anni e ad un anno dalla scadenza.

La Juventus, dal canto suo, ha visto definitivamente sfumare la pista che avrebbe portato a Domenico Berardi. Chiesa, Vlahovic e Milik non bastano per un reparto che ha bisogno di quattro interpreti, ma soprattutto per permettere ad Allegri di trasformare, a suo piacimento, il 352 in un 343.

Milan-Juve, contatti in corso

Viste le esigenze comuni in quel reparto e i buoni rapporti tra i due club, ecco un’idea che porterebbe entrambi i club ad una soluzione risolutiva. Uno scambio di calciatori che andrebbe a coprire entrambi i reparti e permettere ai rispettivi allenatori di liberarsi di due giocatori che sembrano non rientrare più nei piani tecnici.

Kean al Milan e Salemaekers alla Juventus. Questa l’ultima idea di Giuntoli e Furlani. Il belga in queste ore sembra molto vicino al Bologna, ma se dovesse saltare l’affare con i felsinei si riaprirebbe la pista dello scambio tra Milan e Juve che potrebbe concretizzarsi anche nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato.