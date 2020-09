Tennis, Us Open 2020: Berrettini agli ottavi, Caruso fuori, avanzano i big

Entrambi i tabelloni dello Us Open 2020, appena il secondo slam in questa stagione straordinaria, hanno definito i propri incontri di ottavi di finale ed ora si entra nel momento clou dell’evento, nella seconda settimana del torneo.

Capitolo italiani in bianco e nero con la vittoria, come da pronostico di Matteo Berrettini, ancora una volta in soli tre set, ai danni di Casper Ruud e la sconfitta, invece, di Salvatore Caruso per mano di Andrey Rublev.

Adesso proprio il tennista russo sarà l’avversario, per un posto nei quarti di finale, tra gli ultimi otto del torneo, di Berrettini in quella che sarà la rivincita dell’ottavo di finale dello scorso anno quando ad imporsi, con una prestazione eccellente, fu il nostro poi giunto in semifinale.

Sempre nella parte bassa del tabellone avanzano Dominic Thiem e Daniil Medvedev, secondo e terzo favorito del seeding, il primo vincente contro il croato Marin Cilic, campione del torneo nel 2014, l’altro, invece, a segno contro lo statunitense Jeffrey John Wolf.

Ottime prestazioni di diversi giovani del circuito tra venerdì e sabato, Frances Tiafoe ed Alex de Minaur, classe 1998 e Denis Shapovalov, classe 1999, tutti vincenti nel rispettivo incontro di terzo turno ai danni di Marton Fucsovics, Karen Khachanov e Taylor Fritz.

Raggiunge gli ottavi di finale senza problemi Novak Djokovic che ha liquidato tre set a zero il tedesco Jan Lennard Struff mentre cede una partita pazzesca, sprecando 6 match point, ed un vantaggio di 5-1 nel quarto set, Stefanos Tsitsipas, numero quattro del main draw, piegato al tie break decisivo da Borna Coric.

Defeat the No. 8 seed โœ



How the Canadian ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ worked his way into week two of a Grand Slam for a second time ๐Ÿ‘‰ https://t.co/oY2RCNlOOi pic.twitter.com/fjmhasMCYG — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Esce di scena anche il numero otto del tabellone, lo spagnolo Roberto Bautista Agut sconfitto in cinque set, in rimonta, dal canadese Vasek Pospsil, già sorprendente nel turno precedente contro il connazionale Milos Raonic, mentre brilla la stella di un altro canadese, il canadese Felix Auger Aliassime che, in un match senza storia, ha spazzato via Corentin Moutet.

QUI, per consultare il tabellone maschile degli Us Open 2020 aggiornato agli ottavi di finale.

From top to bottom, it's a jam-packed day ๐Ÿ”ฅ



๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Djokovic vs Carreno Busta ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Shapovalov vs Goffin ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Coric vs Thompson ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Davidovich Fokina vs Zverev ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Berrettini vs Rublev ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tiafoe vs Medvedev ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Pospisil vs de Minaur ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Auger Aliassime vs Thiem ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

QUI, per consultare quello femminile.

The lineup tomorrow on the women's side ๐Ÿ‘€



๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Brady vs Kerber ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Putintseva vs Martic ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Osaka vs Kontaveit ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Rogers vs Kvitova ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cornet vs Pironkova ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Sakkari vs S. Williams ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Azarenka vs Muchova ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Mertens vs Kenin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

QUI, invece, l’ordine di gioco di oggi, domenica 6 settembre, Berrettini, però, tornerà in campo soltanto nella giornata di domani.

