Tennis, Roland Garros 2020: pioggia protagonista, Kenin e Kvitova ai quarti di finale

Non si è concluso il programma degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone femminile di questo Roland Garros 2020 autunnale, con un incontro rimandato a quest’oggi a causa della pioggia che ha caratterizzato il pomeriggio di Parigi.

Dovrà attendere ancora qualche ora Sofia Kenin per conoscere il nome della sua avversaria nel suo primo quarto di finale al Roland Garros, raggiunto, non senza fatica, in seguito alla vittoria in rimonta sulla francese Fiona Ferro (2-6 6-2 6-1), ultima giocatrice di casa ancora in tabellone in singolare.

La campionessa di Melbourne, dopo aver ceduto piuttosto nettamente il primo set, è notevolmente cresciuta nel suo rendimento rendendosi sempre più aggressiva e limitando vertiginosamente il numero degli errori gratuiti, spianandosi la strada per i quarti con soli tre giochi persi.

Nei quarti Kenin affronterà la vincente della sfida tra la connazionale Danielle Collins e la tunisina Ons Jabeur, rinviata a quest’oggi, come detto, per la pioggia che non ha permesso alle due di scendere in campo, come da programma, sul Suzanne Lenglen.

Nell’ultimo quarto del tabellone, invece, torna tra le migliori otto del torneo per la prima volta dal 2012 la ceca Petra Kvitova, decisamente emozionata al termine del match dominato contro la cinese Shuai Zhang (6-2 6-4), visto che proprio qui, a Parigi, fece il suo ritorno, tre anni fa, in seguito all’aggressione subita a casa da parte di un ladro.

Per lei adesso, per tornare in semifinale, proprio come accadde nel 2012 sconfitta all’epoca da Maria Sharapova, ci sarà la veterana tedesca Laura Siegemund, ben a suo agio sulla terra rossa ma per la prima volta così avanti in uno slam.

Siegemund, che vanta nel suo palmares anche un titolo prestigioso sulla terra rossa indoor di Stoccarda, ha sconfitto in due set la spagnola Paula Badosa (7-5 6-2), rimontando un break di svantaggio nel primo parziale per poi gestire con più facilità il resto dell’incontro.

