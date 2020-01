Tennis: Kyrgios, ace in beneficenza per aiutare la sua Australia in fiamme.

Nota a tutti o quasi tutti ormai la situazione drammatica che si sta vivendo in Australia, che ormai da diverse settimane è dilaniata da vasti incendi che hanno ucciso più di mezzo miliardo di animali, decine di vittime, centinaia di feriti e centinaia di migliaia di persone sradicate dalle proprie case.

Una tragedia immane, che non accenna ad attenuarsi, date le già altissime temperature che si registrano in quella zona in questo periodo- è infatti appena iniziata l’estate- che continueranno solo ad aumentare.

Questa vicenda sconvolge in prima battuta gli Australiani. I principali tennisti professionisti Australiani infatti, hanno indetto una campagna per la raccolta di fondi a favore delle zone colpite da questi incendi.

Cuore grande-Tra questi il primo è stato Kyrgios.

Attraverso un post su Instagram infatti, il tennista di Canberra, ha annunciato di aver iniziato la raccolta di fondi.

Ha deciso di donare 200 dollari per ogni ace che realizzerà durante i tornei dell’estate australiana.

Giocatore spesso fuori le righe, ma con un cuore immenso.

Già con la sua fondazione benefica,la NK Foundation, raccoglie fondi per i bambini in difficoltà.

Il messaggio di sostegno di Nick,ha coinvolto subito dopo il giovane compagno di squadra De Minaur– che donerà 250 dollari per ogni ace scagliato durante l’estate-.

Oltre loro anche l’altro compagno di nazionale John Millman donerà 100 dollari per ogni ace-.

Questo vuole essere un messaggio di speranza, di unione verso una terra che urla dal dolore per la perdita umana e animale. Il tennis usato come strumento, per provare a sensibilizzare quante più persone possibili e spingerli a donare per aiutare a risollevare una terra in fiamme.

