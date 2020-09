Tennis, Internazionali d’Italia 2020: inizia anche il tabellone femminile, Giorgi, Paolini e Cocciaretto le azzurre in gara

Non ci sarà la regina di New York Naomi Osaka, mancheranno anche Ashleigh Barty, Bianca Andreescu e Serena Williams, ma gli Internazionali d’Italia al femminile possono vantare numerosi ritorni di giocatrici che, nella bolla newyorchese, non sono entrate.

L’ex numero uno del mondo Simona Halep, la due volte campionessa del torneo Elina Svitolina, l’olandese Kiki Bertens e la svizzera Belinda Bencic sono le quattro grandi assenti degli Us Open e che, invece, saranno al via, da quest’oggi, a Roma, e che si aggiungono a Karolina Pliskova, detentrice del titolo, e Sofia Kenin per una entry list di grande prestigio.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Internazionli BNL d’Italia)

Da sottolineare anche la presenza della finalista di New York Victoria Azarenka attesa da un pirotecnico esordio contro Venus Williams così come quella di Johanna Konta, finalista dell’ultima edizione, e di due campionesse slam come Garbine Muguruza e Sloane Stephens che saranno l’una di fronte all’altra già al primo turno.

Per quanto riguarda, invece, le azzurre in tabellone, occhi puntati su Camila Giorgi che esordirà contro la giovane ucraina Dayana Yastremska, su Jasmine Paolini, attesa dalla lettone Anastasia Sevastova e su Elisabetta Cocciaretto, la più giovane, che invece se la vedrà contro la romena Irina Camelia Begu, proveniente dalle qualificazioni.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Palermo Ladies Open)

Tra gli altri nomi prestigiosi spiccano Elise Mertens ed Anett Kontaveit, reduci entrambe da un’ottima tournée newyorchese, l’ex numero uno del mondo Angelique Kerber ed alcune giovani promesse del circuito come Marketa Vondrousova, Elena Rybakina e Cori Gauff, tutte desiderose di fare bene in questo settembre europeo sul rosso che culminerà poi nel Roland Garros.

GLI INCONTRI DELLE AZZURRE

(WC) JASMINE PAOLINI – ANASTASIA SEVASTOVA (oggi, Campo Centrale, non prima delle 14.30)

(WC) CAMILA GIORGI – DAYANA YASTREMSKA (oggi, Campo Centrale, non prima delle 19.00)

(WC) ELISABETTA COCCIARETTO – (Q) IRINA CAMELIA BEGU (domani, orario da definire)

QUI, il tabellone femminile completo degli Internazionali d’Italia 2020.

QUI, l’ordine di gioco di oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS