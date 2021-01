Tennis, Australian Open 2021: tutto pronto per le qualificazioni, uomini a Doha, donne a Dubai

Tutto pronto per le qualificazioni del primo slam dell’anno, l’Australian Open, che, in via del tutto eccezionale, per la prima volta, si svolgeranno ad un mese di distanza dall’inizio del torneo e su altri campi, anzi, in un altri due stati.

Gli incontri validi per le qualificazioni a Melbourne si disputeranno, infatti, tra Doha e Dubai (in Qatar quelli maschili, negli Emirati Arabi quelli femminili), dal 10 al 13 gennaio, consegnando così i pass con il biglietto per il volo in Australia soltanto ai giocatori qualificati.

Numerosi gli azzurri al via in entrambi i tabelloni, ben nove in quello maschile dove spicca senz’altro il numero di Lorenzo Musetti, classe 2002, interessante prospetto del tennis italiano e mondiale, pronto a crescere ancora dopo i buoni progressi messi in luce in una stagione per tutti complicata.

Insieme a lui saranno presenti anche Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Andrea Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni, tutti desiderosi di raggiungere lo stesso ambito obiettivo, il main draw del primo slam dell’anno.

Tra i nomi di quelli già sicuri di un posto a Melbourne, oltre ai top 20 Matteo Berrettini e Fabio Fognini, si scorgono Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager ed Andreas Seppi.

Nel tabellone femminile, invece, sono quattro le presenze capitanate da Sara Errani, che a Melbourne vanta un quarto di finale, nel 2012, sconfitta da Petra Kvitova e che, sempre nello slam down under, ha uno dei primissimi ricordi importanti della sua carriera quando, nel 2008, trascinò al terzo set l’ex numero uno del mondo Lindsay Davenport.

Con lei, nel tentativo di aumentare la presenza azzurra nel tabellone principale del primo slam della nuova stagione tennistica, al via anche Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto Monticone e Martina Di Giuseppe.

Già presenti in tabellone, invece, la numero uno d’Italia Martina Trevisan, reduce, a livello slam, dall’incredibile quarto di finale a Parigi, insieme a Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

Tra i nomi più interessanti presenti nel tabellone cadetto, attraggono senza dubbio quelli di Eugenie Bouchard e Tsvetana Pironkova, la prima con una semifinale ed un quarto di finale all’attivo a Melbourne, nel 2014 e nel 2015, l’altra, invece, con un prestigioso successo su Venus Williams, nel 2006, oltre ad un acuto nell’altro emisfero, nel torneo di Sydney del 2014.

