Tennis, ATP: esordio vincente per Medvedev, Wawrinka già ai quarti di finale

Parallelamente al torneo ATP 250 in Sardegna, il circuito maschile fa tappa anche a livello indoor in Europa, nel prestigioso evento di San Pietroburgo e in quello di Colonia.

Proprio in Russia, dopo l’esordio vincente di Andrey Rublev e Karen Khachanov, nella giornata di mercoledì la stessa sorte ha toccato anche Daniil Medvedev, primo favorito del seeding e vincente, in rimonta, contro Richard Gasquet (3-6 6-3 6-0).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Buona la prima anche per la seconda testa di serie, il canadese Denis Shapovalov che, in due comodi set, si è sbarazzato del serbo Victor Troicki (6-2 6-3), rientrato in tabellone come lucky loser in seguito alla positività di Sam Querrey.

Buon esordio anche per Reilly Opelka e per Ugo Humbert, entrambi in rimonta ed entrambi contro tennisti provenienti dalle qualificazioni, il primo sul croato Nino Serdarusic (3-6 7-6 6-2) e il secondo sul russo Pavel Kotov (4-6 6-2 6-3).

Volano, invece, già ai quarti di finale lo svizzero Stan Wawrinka, numero cinque del tabellone ed il britannico Cameron Norrie, a segno rispettivamente contro il russo Evgeny Donskoy (6-1 3-6 6-3) ed il serbo Miomir Kecmanovic (7-5 6-7 6-3).

Nel programma di Colonia al via quattro incontri con due teste di serie e due destini per loro differenti, il numero quattro Benoit Paire ha ceduto in due set a Dennis Novak (6-3 6-4) mentre il numero sei Hubert Hurkacz ha vinto contro Mischa Zverev (6-4 6-3).

Nelle altre due sfide di giornata, in attesa quest’oggi dell’esordio di Alexander Zverev, primo favorito, successi per Lloyd Harris e per Radu Albot rispettivamente contro Steve Johnson (7-6 7-6) ed Oscar Otte (6-4 5-7 7-5).

