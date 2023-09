Telefonata urgente a Rafaela Pimenta: ci incontriamo? | Offerta lampo per Pogba

Il sospiro di sollievo per Pogba dopo i timori nel post Empoli-Juve, lascia spazio ancora al mercato. Arriva un’offerta lampo.

Una sosta che calza a pennello per Paul Pogba. L’acciacco patito in Empoli-Juve lascia un po’ il tempo che trova: niente lesioni, un bel sospiro di sollievo, tempo per recuperare e acquisire minutaggio, al rientro in campionato quando la Juventus sarà attesa da una sfida tutt’altro che semplice.

Il 16 settembre, ore 15, allo Stadium arriverà una Lazio capace di sbancare il Diego Armando Maradona, infliggendo il primo stop stagionale al Napoli campione d’Italia.

Per Paul Pogba l’occasione di recuperare al meglio per una sfida certamente non decisiva, ma comunque importante, indicativa per due formazioni che hanno in comune lo stesso obiettivo (minimo): arrivare tra le prime quattro.

Ma il calcio giocato, nazionali a parte, lascia spazio al calciomercato, per due ordini di motivo: in Arabia si chiuderà il 7 con tutti gli spauracchi del caso, in casa Juventus ci sono degli incontri in programma in tal senso.

Da Rugani a Gatti, passando per Pogba

“Ancora nessun incontro con la Juve”. Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, non ha news sul futuro del difensore bianconero, ma qualcosa da dire ce l’ha: “C’è un’idea di massima – dice in uno stralcio di un’intervista a TuttoJuve.com – difficile restare per così a lungo in un club, ma in questo caso il traguardo dei dieci non è poi molto lontano“.

Torchia ottimista, un po’ come l’entourage di Federico Gatti. Nella seconda settembre, si legge, è in programma un incontro tra gli agenti dell’altro difensore bianconero e Cristiano Giuntoli per discutere e definire i dettagli: si sta trattando sulla base di un prolungamento fino al 2028, anche per scoraggiare potenziali club interessati, ultimo su tutti l’Everton.

Che si fa col Polpo?

Non c’è dubbio però che la questione più spinosa è quella di Paul Pogba, al centro di importante trattative in mezzo a quel dubbio (sulle condizioni fisiche del francese) che attanaglia la Juventus in pratica da quando è tornato il centrocampista nella Torino bianconera.

Così, mentre da una parte si lavora affinché Pogba sia a disposizione dopo la sosta ma sempre con la massima prudenza per il programma terapeutico per evitare di sovraccaricare ginocchio e schiena, dall’altra si cercherà di capire la situazione di mercato con Rafaela Pimenta: per questo è previsto un nuovo contatto tra la dirigenza juventina e l’agente del francese. All’ordine del giorno quel contratto da 8 milioni netti di fisso, fino al 2026, che lega Pogba alla Juventus. Troppi secondo Giuntoli, che vorrebbe limare i termini provando a rivedere le cifre, magari con un’offerta lampo.