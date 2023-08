Telefonata urgente a Gigi Buffon: comunicazione arrivata dalla FIGC | Lo ha deciso Spalletti

Il nuovo commissario tecnico della nazionale ha le idee chiare circa il ruolo da far ricoprire all’ex capitano e campione del mondo.

Quando Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico una decina di giorni fa, la reazione all’esterno del circolo della nazionale è stata di sorpresa assoluta. Lasciare così, improvvisamente, a meno di dodici mesi dall’appuntamento in Germania… Uno shock collettivo. Ma non per la FIGC, con cui i rapporti si erano freddati, e molto, negli ultimi tempi.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex allenatore di Inter e Manchester City ha poi fornito la propria versione dei fatti, indicando il presidente Gravina come il principale responsabile del suo addio: «Da tempo pensava cose opposte alle mie. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso».

Sulla decisione di lasciare ha pesato anche il riassetto dello staff, avvenuto senza il consenso di Mancini: «Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct?», ha dichiarato sempre ai microfoni del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

Gravina ha ribattuto alle accuse, ma cosa più importante si è mosso in fretta per trovare un sostituto all’altezza. La scelta è ricaduta su Luciano Spalletti, che ha firmerà un contratto fino al 2026.

Il colloquio

Appuntare il tecnico campione d’Italia non è stato semplice, a causa della clausola con il Napoli che avrebbe dovuto impedirgli di sedersi sulla panchina di qualunque altra squadra, pena una somma di tre milioni da versare nelle casse del club azzurro. De Laurentiis non ha fatto sconti e la FIGC non ha pagato la clausola rescissoria. Dunque, teoricamente, la cosa potrebbe spostarsi in tribunale.

Nel frattempo, Spalletti ha già iniziato a mettere insieme la squadra che lo seguirà in quest’avventura. Intoccabili ovviamente Domenichini, Baldini e Sinatti, storici collaboratori dell’allenatore toscano, mentre Barzagli e Gagliardi dovrebbero essere esclusi. E poi c’è Gianluigi Buffon, che da poco è stato incaricato come capodelegazione, ma per cui Spalletti avrebbe in mente un doppio ruolo. L’ex portiere potrebbe diventare il nuovo team manager, incarico che fino a poche settimane fa era occupato da Oriali.

Prossimi impegni

A breve la nazionale maggiore tornerà in campo per le qualificazioni in vista degli Europei che si disputeranno in Germania. Ecco il calendario dei prossimi mesi:

Macedonia del Nord-Italia, 9 settembre

Italia-Ucraina, 12 settembre

Italia-Malta, 14 ottobre

Inghilterra-Italia, 17 ottobre

Italia-Macedonia del Nord, 17 novembre

Ucraina-Italia, 20 novembre.