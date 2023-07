Telefonata in piena notte: firmi con noi? Gigi Buffon preso in contropiede: impossibile dire di no

Aveva già detto, tra l’altro, ai nuovi Paperon de’ Paperoni del calcio: Gigi Buffon preso in contropiede: che farà adesso?

Già una volta aveva detto sì all’estero, era il 2018, aveva 40 anni, provò l’esperienza all’ombra della Tour, preso a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Si alterna con Areola, vince subito la Supercoppa nazionale: qualche parata, qualche papera, prima ancora che finisse la stagione decide di non restare, il richiamo della Juve troppo forte e la nostalgia fin troppo canaglia.

Stavolta ha detto no senza pensarci due volte: gli arabi gli avevano fatto un’offerta molto più alta, ovviamente, del Parma, lo volevano a tutti i costi se non fosse per quell’appeal proprio di uno dei portieri più forti e blasonati della storia del calcio.

Ha detto no Gigi Buffon, non perché non crede nella nuova Mecca del calcio, ma perché, sebbene non sia ufficiale, a 45 anni si è arreso all’età, decidendo di appendere i fatidici guanti al chiodo. Il Parma l’avrebbe tenuto anch’egli senza pensarci due volte.

“Parma è casa sua. Qui è cresciuto e qui ha scelto di tornare”. Così Fabio Pecchia, l’allenatore dei ducali che sa bene che non avrà a che fare con Buffon, anche se ad oggi non c’è nulla di speciale. “Ho grande rispetto per il suo silenzio e la scelta che farà sarà di spessore perché fa parte della storia del calcio italiano”.

Le strade da prendere

I silenzi sono assordanti visti il personaggio in questione. Così si possono fare soltanto delle ipotesi. La prima porta a un rilancio arabo, che difficilmente l’eroe di Berlino 2006 accetterà.

La seconda è una speranza, quello di un club che avrebbe preso Buffon in contropiede e gli ridarebbe la Serie A. Una Mission Impossible, comunque. Sì perché il Gigi Nazionale avrebbe deciso il percorso da intraprendere.

Amici miei, atto II

Gigi Buffon è una delle papabili new entry per il restyling che ha in mente Gravina per la Nazionale, colpita questo inverno dalla dolorosa scomparsa dell’iconico Luca Vialli. Nei giorni scorsi erano usciti due nomi altisonanti: il primo era quello di Paolo Maldini, licenziato dal Milan, il secondo Chiellini, negli States. Ora ne escono altri.

È stata proprio Repubblica a far uscire il nome di Gigi Buffon come nuovo capo delegazione della Nazionale, il nome forte soprattutto in vista dell’Europeo in Germania, in programma il prossimo anno. Buffon potrebbe ritrovarsi un ex compagno di squadra, Andrea Barzagli che ha già lasciato DAZN e, ora che ha conseguito il patentino Uefa A avrebbe dato l’ok all’impegno part-time richiesto dalla Nazionale. Prima però quel silenzio da rompere, l’annuncio di Buffon che tutti stiamo aspettando.