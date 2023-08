Telefonata a tre: Bonucci, Mancini, agenti | L’offerta sarà accettata

Mentre la Juve cresce di condizione nel pre-season negli USA, Leonardo Bonucci cerca di capire che ne sarà del suo futuro.

Impossibile non giocare in questa Serie A per chi sogna una maglia Azzurra nella stagione che culminerà con la diciassettesima fase finale dell’Europeo, in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

L’Italia non ha iniziato nel migliore dei modi il cammino nelle Qualificazioni Europee. Sorpresa a Napoli dall’Inghilterra, è costretta a rincorrere la nazionale dei Tre Leoni. Ma, passando le prima due (direttamente) di ogni gironi, le possibilità di partecipare da campioni in carica, peraltro, sono tantissime.

Leo Bonucci vuole essere tra i papabili convocati, ma affinché questo avvenga, oltre un pass da staccare, deve cercare una squadra più in fretta possibile, dal momento che non rientra più nei piani di Max Allegri.

Così, mentre la Juventus si gode i due successi di fila (ai tiri di rigore contro il Milan prima del convincente 3-1 al Real Madrid di Carlo Ancelotti), l’ex capitano bianconero è in faccende affaccendato. Bonucci si è affidato ai suoi agenti e, contemporaneamente, ne sta parlando proprio con il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. La pista estera è percorribile.

Piste non percorribili in ottica Euro 2024

Non in Arabia Saudita né in MLS, visto che Bonucci ha già rifiutato sia l’Al-Shabab (quelli che volevano Ciro immobile), sia il Los Angeles FC, senza dimenticare che, proprio in ottica Euro 2024, ha detto no in primis alla Samp dell’ex compagno di squadra Andrea Pirlo, Bari, Palermo e Pisa, tutte formazioni cadette.

La pista percorribile potrebbe essere in Olanda, con l’Ajax. Se ne parla già da un po’, ma manca il quid che fa decollare la trattativa. Quel plus potrebbe essere venuto previo parere dello stesso Mancini. La volontà è quella di andare all’Europeo a tutti i costi. Se dovesse saltare con i lancieri, probabile passi nuovamente da Mancini per chiedere parere sulla prossima squadra.

Nuovi contatti

Così l’entourage di Leonardo Bonucci avrebbe riallacciato i contatti con il club di Amsterdam, che in un primo momento erano stati messi da parte, ma che grazie anche ai consigli del Mancio, tornano di moda.

Nei prossimi giorni sarebbe previsto un nuovo summit tra gli agenti dello storico capitano della Juventus e l’Ajax, per provare ad approfondire il discorso, valutandone fattibilità da un punto di vista economico e affidabilità in termini progettuali. Bonucci non può fare altro: Euro 2024 passa per la volontà dell’Italia e quella di una nuova squadra per il centrale viterbese.