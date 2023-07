Telefonata a Sergio Ramos: prende il primo volo per l’Italia | La Serie A lo aspetta

Il futuro di Sergio Ramos è ancora tutto da scrivere, tra le varie possibilità dell’ex Gran Capì de Real Madrid, anche l’Italia.

A Parigi non è andata. Non è andata per lui, come per Messi, come per tutta una serie di campioni che non è riuscita affatto a diventare una squadra degna di tal nome.

Sergio Ramos uno dei primi ad allontanarsi dalla polveriera Paris Saint Germain, prima ancora che esplodesse. Di rinnovo neanche a parlarne, dal 30 giugno è un giocatore libero, un parametro zero.

Si è parlato tanto di Sergio Ramos negli ultimi mesi. Si era paventato un ritorno in Liga, nella squadra che lo ha visto crescere ed esplodere, il Siviglia. Qualche ammiccamento c’è stato, ma poi non se n’è fatto nulla.

C’è ancora chi vede l’ex storica capitano del Real Madrid negli Stati Uniti, ancora compagno di squadra di Messi. L’Inter Miami d’altronde sta facendo uno squadrone: ha preso Sergi Busquets, è in trattativa per Luis Suarez e, tanto per rimanere in tema Barcelona, sta flirtando con Jordi Alba. Un equipazo sulla carta, uno squadrone a cui manca un centrale. Forse il centrale per eccellenza, almeno così è stato per una decade e forse anche di me.

La trattativa non è decollata

Sergio Ramos all’Inter Miami, se ne parla da tanto, forse troppo tempo. A tal punto che c’è chi è convinto che la trattativa tra lo spagnolo e il club statunitense non sia davvero mai decollata.

Oppure chi, come Mundo Deportivo, è convinto che l’andaluso stia prendendo tempo, vagliando con calma le possibili destinazioni. D’altronde la pista araba è sempre aperta, per il Flamengo aveva preso informazioni ma, sempre secondo il periodico catalano, il centrale non sarebbe interessato a trasferirsi in Brasile.

La pista italiana

Ci sarebbe anche una pista italiana nel percorso che Sergio Ramos potrebbe fare dopo la fine di luglio, mese in cui l’ex Furia Rossa si sarebbe data come limite massimo per scegliere.

E se Mourinho convincesse Sergio Ramos a raggiungerlo a Roma? Libero a parametro zero, l’ex PSG e Real Madrid, potrebbe concedersi l’ultimo ballo in Italia. Non è per niente facile e non sarà sicuramente la prima scelta per il suo futuro, ma nemmeno l’ultimo per il 37enne che vuole ancora giocare e ha deciso di rinviare la data in cui dovrà appendere le fatidiche scarpette al chiodo, dopo una carriera leggendaria.