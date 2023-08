Te ne devi andare: Italiano lo “caccia” da Firenze | Addio pesantissimo

Il giocatore non rientra più nel progetto tecnico della Fiorentina: escluso anche dalla lista UEFA per il preliminare di Conference League.

Vincenzo Italiano ha utilizzato il termine ‘personalità’ per descrivere la straordinaria prestazione contro il Genoa. In un ambiente così raggiante e caldo, come quello del Marassi pronto a riabbracciare la Serie A dopo un anno di purgatorio, la Fiorentina ha messo in mostra tutte le proprie qualità, vincendo una partita mai in discussione.

Un boost di fiducia importante in vista del preliminare di Conference League. A Firenze non hanno ancora dimenticato la finale di Praga, persa all’ultimo secondo dopo aver accarezzato anche la vittoria. L’idea è di tornare su quel palcoscenico per regalare alla piazza un trofeo che manca da ventidue anni.

Gli step per raggiungere la finale di Atene sono numerosi e passano naturalmente dal doppio confronto contro il Rapid Vienna, che si presenterà all’appuntamento con una condizione fisica migliore, avendo già disputato sette partite ufficiali.

Le ultime dai campi indicano che i viola schiereranno lo stessa formazione vista contro il Genoa, con l’unica differenza sull’out di destra con Dodò che dovrebbe riprendere il suo posto da titolare nella difesa a quattro.

In lista trasferimenti

Chi sicuramente non prenderà parte alla gara dell’Allianz Stadion sarà Luka Jovic. L’attaccante serbo, infatti, non rientra nella lista dei 24 convocati diramata da Italiano nella giornata di lunedì.

Un indizio in più sul fatto che l’ex madridista non rientri più nei piani della società e che di recente è stato anche accostato al Milan. Le due punte per questa stagione saranno Nzola e Beltran, entrambi arrivati settimana scorsa e a fronte di investimenti molto onerosi. Il futuro di Jovic è destinato ad essere lo stesso di Arthur Cabral, da poco ceduto al Benfica.

Grandi aspettative

Giunto a Firenze l’estate scorsa, con il Real Madrid che pur di liberarsene aveva accettato di venderlo a titolo gratuito (con percentuale sulla rivendita), l’attaccante classe 1997 era stato accolto con enormi aspettative. Avrebbe dovuto rappresentare la sua stagione di rilancio, dopo tre anni di difficoltà. Così non è stato.

Guardando soltanto i numeri, la sua annata non sembra neanche terribile: 13 gol fatti e 5 assist in 2386 minuti totali (un contributo al gol ogni 132′). La realtà è che il suo rendimento è stato altalenante al punto che Italiano non è mai riuscito a stabilire chi fosse il titolare tra lui e Cabral. In totale ha disputato 50 partite con la maglia della Fiorentina, di cui 23 entrando dalla panchina. Ecco perché l’allenatore ha preteso nuovi innesti davanti.