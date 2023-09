Te la sentiresti? Telefonata improvvisa dalla Spagna: panchina offerta a Tudor

Ha stupito in Francia, poteva tornare in Italia Igor Tudor questa estate, ora l’offerta improvvisa dalla Spagna.

Tutti pazzi per Igor Tudor. La scorsa stagione ha dato spettacolo in Francia con il suo Olympique Marseille, l’ultimo ad arrendersi al Paris Saint Germain, ma non è rimasto lì, aveva capito prima di tutti della polveriera Marsiglia, ancora alla ricerca di un allenatore (si parla insistentemente di Galtier) dopo le dimissioni choc di Marcelino.

Ha preferito fermarsi l’allenatore croato. Attendere la chiamata giusta, quell’affare che non si è concretizzato in Italia questa estate. Sì perché c’era anche il suo nome nel casting di De Laurentiis per il post Luciano Spalletti.

Alla fine la panchina del Napoli è stata data a Rudi Garcia. Ma stante le cose attuali, i risultati che non arrivano e gli screzi prima con Kvara poi soprattutto con Osimhen, non è affatto detto che Igor Tudor torni di moda.

Italia ma non solo, perfino in Spagna hanno chiesto informazioni. Il 45enne di Spalato piace per il suo carattere, sa stare in piazze difficili senza sentire la pressione. E soprattutto non guarda in faccia a nessuno.

Calciomercao Napoli: Dela e un ritorno di fiamma

Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, De Laurentiis dietro quei post in cui ostenta fiducia per il suo Napoli, si starebbe comunque guardandosi attorno nel caso in cui i contrasti fra allenatore e spogliatoio dovessero precipitare e, soprattutto non dovessero arrivare risultati positivi.

Ecco, se salta Rudi Garcia, che gode ancora della fiducia presidenziale, c’è attenzione sulla figura di Igor Tudor che a Verona come subentrato ha fatto bene, così come nell’ultima stagione a Marsiglia. È tra i nomi che circolano, sempre secondo Gazzetta, insieme a quello di Christophe Galtier, già ricercato questa estate ma che ora è corteggiatissimo proprio dal Marsiglia. Non solo.

Tudor e le sirene spagnole

Tudor predilige il 4-2-3-1 e per il Napoli sarebbe perfetto in quanto potrebbe far giocare Raspadori in una maniera molto più performante di quello che sta facendo Rudi Garcia al Napoli. Ma la sua forza sta in una duttilità tattica che gli ha permesso di far giocare bene le sue squadre anche con il 3-5-2. Tanto il pressing molto alto è un marchio di fabbrica, così come la “reconquista”, anche alta, per impedire agli avversari la tanto di moda costruzione dal basso.

Il Napoli ci pensa, il Siviglia ancora di più. Il club andaluso, infatti, reduce da un roboante 5-1 nel turno infrasettimanale contro l’Almeria, ma in grande ritardo in Liga (ha solo 7 punti) starebbe pensando proprio a un ribaltone interno, affidando i campioni in carica di Europa League a Tudor.