Te la senti di venire al Real Madrid? Ancelotti lo ha chiamato ieri notte | Colpo assurdo di gennaio

La maledizione dei crociati costringe il Real Madrid a intervenire sul mercato. Ancelotti pesca in Serie A per un assurdo colpo di gennaio.

La “maldición blanca”. L’anno chiamata così nella Madrid merengue. Come dargli torto. Per info chiedere a Thibaut Courtois, infortunatosi in allenamento a inizio agosto: lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, inevitabile l’operazione. Si spera di recuperarlo per marzo.

Arda Guler non ha fatto in tempo a far vedere il suo talento. Un colpo in prospettiva pensavano al Real Madrid. Ma tanto in prospettiva: la sua stagione potrebbe iniziare a dicembre, dopo l’infortunio al ginocchio, ovviamente con operazione annessa.

Non c’è due senza tre, un proverbio conosciuto anche in Spagna. Tre, come i giorni trascorsi prima che Eder Militao finisca nelle stesse condizioni di Thibaut Courtois: copia e incolla con comunicato ufficiale per il portiere belga, anche per il portoghese rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con solita chiosa: “sarà operato nei prossimi giorni“.

Nel frattempo si fanno male Vinicius Junior (due volte, la seconda più brutta del primo) e Camavinga, qualche acciacco alla spalla perfino per Jude Bellingham, che nel frattempo fa tutto lui, Pichichi di Liga e con 18 reti stagionali già all’attivo. Riecco la maldición blanca.

Al peggio non c’è fine

Il Real Madrid non si può godere fino in fondo il 4-1 rifilato al Villarreal. Altro comunicato ufficiale, copia e incolla con quelli di Thibaut Courtois ed Eder Militao. Cambiano le date, poco altro. “Dopo i test effettuati sul nostro giocatore David Alaba, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Ovviamente Alaba verrà operato nei prossimi giorni, il problema è che sono finiti i giocatori a Carlo Ancelotti, è rimasto con soli due centrali di ruolo: Antonio Rudiger e Nacho Fernandez. Inevitabile tornare sul calciomercato.

Carlo Ancelotti e una pazza idea

Il Real Madrid starebbe lavorando per un gradito ritorno quello di Rafa Varane, uno dei tanti scontenti che ha litigato con ten Hag al Manchester United. Oltre che una garanzia (anche se è appena tornato nel match di Premier con il Liverpool) potrebbe anche essere un’operazione low cost.

Il francese ha un contratto fino al 2025, che ovviamente non verrà mai rinnovato allo stato attuale delle cose, così il Manchester United potrebbe risparmiare (una volta tanto) sull’ingaggio del difensore francese, che ammonta a ben 13 milioni di sterline. Si può fare.