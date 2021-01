Superlega 2022/23: formula e squadre partecipanti. FIFA appoggia Uefa per la nuova Champions League

Prende sempre piú corpo il progetto di una

che raccolga in sé le migliori squadre del panorama calcistico europeo. Il sogno accarezzato da Andrea Agnelli, presidente dell’ECA, sembra poter diventare realtà dopo che l’incomtro con Florentino Perez ha dato I suoi frutti. Il numero uno delle “merengues” ha sposato in pieno il progetto del collega, che rischia di rivoluzionare in modo permanente il mondo del calcio.

Superlega europea: la formula del torneo

Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, la Superlega dovrebbe accogliere 20 squadre: 15 qualificate di diritto e “permanenti” in quanto membri fondatori, altre cinque scelte in base a criteri ancora in fase di definizione e che, presumibilmente, dovrebbero cambiare ogni stagione.

I 15 membri fondatori dovrebbero essere: sei club della Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), tre dalla Serie A (Juventus, Milan ed Inter), tre dalla Liga spagnola (Barcellona,Atletico Madrid e Real Madrid), due dalla Bundes tedesca (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) e una salla Ligue Une francese (PSG). Le 20 squadre sarebbero sddivise in due gruppi daI 10, con le prime quattro qualificate dI diritto ai playoff e le prime cinque che avranno accesso mondiale per club.

L’iscrizione alla Superlega garantirà, secondo le prime indiscrezioni, introiti per 350 milioni ad ogni club. Il progetto é già stato sottoposto all’attenzione del presidente della FIFA Gianni Infantino, dal quale si attendono risposte in merito.

FIFA: “Chi gioca la Superlega é fuori dal nostro calcio”. Al vaglio nuovo format per la Champions

Dura la reazione della FIFA, che si é sempre detta contraria all’istituzione di una Superlega e avrebbe minacciato di escludere dalle coppe I club che vi aderiranno.

Nel frattempo, il presidente Ceferin sta studiando la nuova formula della Champions per il triennio 2024-2027, con possibile ampliamento del numero di partecipanti da 32 a 36.

Il mondo del calcio sta per subire uno scossone epocale, con Agnelli fautore dI una nuova èlite sportiva.

