Supercoppa italiana 2023-24: squadre partecipanti, quando e dove si gioca

Dal 2024 si gioca a poker. No, non deve suonare come l’invito a partecipare a una bisca ma come la descrizione della composizione della prossima edizione di Supercoppa Italiana. Che, sul modello di quella già in voga in Spagna, non sarà giocata soltanto dalla vincitrice del campionato e della Coppa Italia ma anche dalla finalista della seconda e dalla vicecapolista del primo.

A oggi il torneo coinvolge Inter, in qualità di vincitrice fresca della Coppa Italia e Fiorentina come finalista. Per quanto concerne il versante campionato, certo della partecipazione è il Napoli che si è aggiudicato a mani basse il terzo scudetto della sua storia. La quarta partecipante emergerà dalla lotta tra Lazio, Milan e Roma. Al momento le due squadre, a centottanta minuti dal termine delle ostilità in massima serie, hanno rispettivamente 68, 64 e 63 punti. L’Atalanta ne ha sessantuno e, anche vincendo le ultime due sfide, non avrebbe comunque la possibilità matematica di accedere al secondo posto oltre a voler considerare come altamente improbabile che le altre tre di cui sopra lascino ferme la loro graduatoria. La prima sfida certa è tra Napoli e Fiorentina. L’Inter è quindi in attesa di sapere con chi dovrà misurarsi.

Le prime due edizioni della Supercoppa nuova formula si giocheranno in Arabia Saudita. Si partirà con la prima semifinale il 4 gennaio 2024, si proseguirà con la seconda il 5 gennaio fino alla disputa della finale fissata per l’8 gennaio. Da due stagioni consecutive sulla kermesse regna il dominio incontrastato dell’Inter.