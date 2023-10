“Succede ogni volta!”: Luis Enrique impazzisce in diretta TV | Litigata furiosa – VIDEO

Il ritorno al successo del Paris Saint Germain non spegne le polemiche su Luis Enrique. Acque agitate all’ombra della Tour.

Il 3-1 in terra bretone contro il Rennes di Matic firmato dall’eurogol di Vitinha, Hakimi e Kolo Muani ha sicuramente riportato la calma dopo il clamoroso 0-0 del Parco dei Principi contro il fanalino di coda Clermont. Ma non più di tanto.

La squadra di Luis Enrique è sempre terza, insieme al Brest (che pareggia in casa con il Nizza), sempre a una lunghezza dal Nizza, a -2 dalla capolista Monaco. Non certo la posizione a cui si è abituati negli ultimi anni all’ombra della Tour Eiffel.

È un Paris Saint Germain che continua a non convincere del tutto in Ligue 1, in ritardo addirittura in Champions League dove deve rincorrere il Newcastle e stare attento al Milan, che incontrerà nelle prossime due partite europee, dove presumibilmente si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale.

Si pensava a ben altro trend dopo la rivoluzione estiva, il reintegro di Kylian Mbappé e quella superiorità economica più che mai manifesta, almeno tra i propri confini francesi. Invece Luis Enrique non ha ancora la squadra di mano. Non solo.

Continuità, questa parola sconosciuta

Uno dei maggiori j’accuse nei confronti dell’allenatore spagnolo è quel gioco che latita, soprattutto una mancanza di continuità preoccupante per una squadra nata per alzare trofei, almeno da quando è arrivato lo sceicco Nasser Al-Khelaifi.

Il problema maggiore è il carattere di Lucho (così come soprannominato ai tempi della Roma) che non ne fa passare una a nessuno: dice sì le cose in faccia (basi pensare a come ha messo alla porta Marco Verratti), ma sbagliando probabilmente i toni.

Paris Saint Germain a nervi scoperti

Virale il video dell’ultima litigata dell’allenatore del Paris Saint Germain, proprio nel post gara bretone, dopo il 3-1 al Rennes. Intervistato a bordo campo con Ludovic Giuly, ex Psg, Barcellona ma anche Roma, uno dei giornalisti presenti ha chiesto allo spagnolo cosa non lo avesse soddisfatto, nonostante la vittoria. Non l’avesse mai fatto

La reazione di Luis Enrique è stata sorprendente, uno sfogo in piena regola, come se gli fosse stato toccato un nervo scoperto: “Voi pensate solo al lato negativo – tuona – è commovente. In tutte le interviste. Sei il ragazzo più negativo nella storia del calcio mondiale. Un giorno abbiamo vinto 4-1 e mi ha detto che meritavamo di perdere. Il calcio ha molte circostanze, i ragazzi capiscono tutto, siete voi che non lo capite”.