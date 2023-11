“Sto pensando di smettere”: lascia il calcio a metà stagione | L’ex Genoa dice stop

Una triste storia di un recente passato, un presente carico di dubbi e perplessità, e un futuro con un ritiro anticipato all’orizzonte

Il faticoso successo di Ognissanti contro la Reggiana (2-1 ai supplementari) ha permesso al Grifone di Gilardino di volare agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove il Genoa incrocerà nuovamente i destini di quella Roma travolta 4-1 in campionato.

Ma al di là della Coppa Italia, una competizione nella quale la matricola rossoblù vuole ben figurare, il successo contro la Reggiana è comunque una iniezione di fiducia in vista della prossima pericolosissima trasferta sull’isola.

Genoa di scena a Cagliari nel match domenicale della undicesima giornata di campionato, in programma domenica alle ore 15 e visibile in esclusiva su DAZN. Il successo preziosissimo contro la Salernitana nello scontro diretto di Marassi ha allontanato i Grifoni dalla paludosa zona retrocessione, ma guai a sottovalutare il Cagliari, capace negli ultimi venti minuti (recupero escluso) di recuperare tre reti al Frosinone, imponendosi con un clamoroso 4-3.

Mentre Gila prepara con estrema concentrazione la trasferta sarda, a caccia di continuità, il Genoa sta seguendo da vicino la triste storia di un ex rossoblù che a 37 anni ha intenzione di smettere, non per una questione di età anagrafica.

Una tragedia sfiorata in Olanda

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e tra i giocatori a livello globale c’è stata tanta apprensione per quanto accaduto a Bas Dost nel corso di AZ Alkmaar-NEC. L’attaccante olandese ha avuto un malore al cuore domenica scorsa, è stato trasportato in ospedale e da lunedì è tornato ad Amsterdam per proseguire le cure.

“Ho effettuato numerosi esami in questi giorni – ha detto Dost in una recente intervista – hanno evidenziato un’infiammazione del muscolo cardiaco”. Ossia una miocardite che spaventa molti giocatori, tra cui Lasse Schöne.

Una lunga pausa di riflessione

L’ex centrocampista del Genoa, è rimasto particolarmente colpito da questa tragedia sfiorata: “Non puoi mai essere preparato per queste cose, ma è incredibile che succedano nuovamente. Ed è una cosa che ti fa pensare e ti fa venire dei dubbi”.

Dubbi talmente pesanti che Schöne si è lasciato andare a un “se devo essere sincero, penso al ritiro. So che un giorno la mia carrierà finirà, non sono più giovane. E in momenti come questo tutto diventa più chiaro. Ci sono cose più importanti del calcio“. Lass Schöne ha vestito la maglia del Genoa dal 2019 al 21, prima di tornare a Nimega.