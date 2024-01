“Sto aspettando Pafundi”: lo prendono in prestito già a gennaio | Titolare assoluto

Uno dei pupilli di Roberto Mancini ai tempi dell’Italia pronto a cambiare maglia per acquisire minutaggio, in questa finestra invernale di mercato.

Fu Roberto Mancini, quando era commissario tecnico dell’Italia, a far conoscere Simone Pafundi al grande pubblico, in maniera volendo sorprendente: convocandolo in Nazionale a novembre 2022 per le amichevole dell’Italia contro Albania e Austria.

Il sogno di Pafundi divenne realtà a 16 anni e 8 mesi, entrando in campo al 91′ in sostituzione di Marco Verratti, da allora è stato praticamente più l’ex cittì a convocarlo che l’Udinese. Prima del ritorno di Cioffi, Sottil lo ha utilizzato appena 8 volte, ma da titolare e sempre da subentrante, nonostante il club friulano gli abbia rinnovato il contratto fino a 2026.

Con il ritorno di Cioffi alla Dacia Arena, Simone Pafundi – attaccante di Monfalcone, classe 1996 – è definitivamente sparito, anche perché Luciano Spalleti ha altri piani per la sua Nazionale. Eppure il suo nome è un ritornello che sta girando tanto sulle frequenze di radiomercato.

Considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano, Pafundi interessa a un bel po’ di squadre, attratte dalle qualità del trequartista friulano: fisici brevilineo, apprezzato principalmente per il controllo di palla, la visione di gioco e la rapidità, caratteristiche che lo rendono pericoloso come rifinitore e realizzatore.

I tiri mancini del mercato

Pafundi è cresciuto con il mito di Antonio Di Natale e sogna di ripercorrere la sua carriera, iniziata da giovanissimo, proprio dalla sua città, almeno fino al 2014, quando fu notato dagli osservatori della società friulana durante un torneo giovanile: l’Udinese non impiegò tanto a prenderlo, superando un’agguerrita concorrenza.

Nella stagione 2021-2022 si è messo in luce giocando da titolare nell’Under 19 bianconera, dove segnò sei gol e sette assist con la Primavera. Gol e giocate che convincono l’Udinese a fargli sottoscrivere il suo primo contratto da professionista. A maggio 2022, Pafundi è già in Serie A, entra al posto di capitan Pereyra in una trionfale trasferta all’Arechi contro la Salernitana. I tiri mancini del mercato potrebbero portarlo lontano dalla Dacia Arena, almeno per un po’.

Ricomincio da me

Le vie del mercato sono infinite. Simone Pafundi potrebbe acquisire un alto minutaggio in Serie B, con la Reggiana. Una squadra partita con il freno a mano tirata, in difficoltà nella prima parte della stagione, ma anche ora è stata capace di cambiare passo.

Il lavoro di Alessandro Nesta sta pagando alla grande. “Ci siamo tirati su. Abbiamo girato a 23 punti e se faremo lo stesso bottino nel ritorno ci salviamo di sicuro”. Proprio Nesta, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talentini, chiama Pafundi: “Ne ho fatti giocare tanti – continua l’ex campione del mondo – non tutti maturano allo stesso modo, per esempio solo Bianco lo è, mentre gli altri devono crescere piano piano. Pafundi? Questo è il posto giusto per lui, è perfetto per noi. Deve imparare un po’ di cose che nel tempo gli serviranno”.