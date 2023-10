“Sto ascoltando altri club”: lascia la Lazio a parametro zero | Adesso è finita sul serio

Il talento biancoceleste attende un’offerta per il rinnovo di contratto, ma inizia anche a guardarsi intorno.

Messa alle spalle la seconda finestra per le nazionali, ci addentriamo nella parte centrale della stagione. La giornata entrante è la numero nove – praticamente un quarto dell’intero campionato – una quantità sufficiente per confermare alcune tendenze, positive o negative che siano. Il destino di alcune società – e allenatori – potrebbe dipendere dall’esito delle partite di questo weekend.

La Lazio, ad esempio, appartiene a quel gruppo di squadre che si faticano ancora ad inquadrare. Il balbettante inizio in campionato fa da contraltare al convincente rendimento nel gruppo Champions League, dove occupa la prima posizione insieme all’Atletico Madrid, grazie alle reti allo scadere di Provedel e Pedro.

La speranza di Sarri è che la bella vittoria contro l’Atalanta rappresenti il cambio di rotta necessario per abbandonare definitivamente la parte destra della classifica. Il prossimo ciclo di partite è tutt’altro che semplice e potrebbe indicare una volta e per tutti a quali posizionamenti potranno ambire i biancocelesti: @Sassuolo, @Feyenoord (CL), Fiorentina, @Bologna, Feyenoord (CL) e Roma.

La squadra non ha ancora ingranato offensivamente, a differenza dello scorso anno quando riusciva a trovare facilmente la via del gol anche senza il contributo di Immobile. Il capitano laziale è ancora alle prese con degli acciacchi fisici, che non gli permettono di mantenere i suoi soliti standard realizzativi.

Problemi in vista?

Un altro attaccante che non sta vivendo al massimo del proprio potenziale è Felipe Anderson, che nella passata stagione aveva messo a referto 11 reti, mentre adesso non ha ancora trovato la via del gol. In fase di rifinitura è sempre lo stesso giocatore, ma la Lazio ha bisogno dei suoi gol più che mai, in questo momento.

Un altro problema che potrebbe presentarsi presto all’orizzonte riguarda il rinnovo. Il suo attuale contratto scade il prossimo giugno e al momento non è stata ancora trovata l’intesa per l’estensione. Nei giorni scorsi, ai microfoni di alcune testate brasiliane, il 30enne ha aperto per la prima volta all’addio: «Sono arrivati molti sondaggi, devo prendere la decisione giusta. Mia sorella, che mi fa anche da agente, è in contatto con i club».

Lo stato dell’arte

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, diverse realtà europee avrebbero mostrato interesse per Felipe Anderson. Si sarebbe fatto avanti anche un club saudita.

Il brasiliano ha sempre affermato di trovarsi bene a Roma e che il rinnovo rappresenta la priorità, ma la Lazio deve tenere fede a quella promessa che gli è stata strappata nel 2021, quando il giocatore accettò di tagliarsi lo stipendio pur di tornare nella Capitale.