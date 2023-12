“Stiramento della coscia”: l’infortunio è più grave del previsto | Ci rivediamo nel 2024

Avanti il prossimo, l’infortunio sembra più grave del prestito: quasi impossibile rivederlo in campo prima del nuovo anno.

All’inizio si temevano solo il Virus UEFA e FIFA, i nazionali che andavano in giro per il mondo, che tornavano infortunati. Di esempi ce ne sono tanti quest’anno, soprattutto per le qualificazioni Mondiali in terra sudamericana.

I casi Neymar (stagione finita anzitempo) e Vinicius Juniors (tornerà in campo non prima di febbraio-marzo) sono i più eclatanti, ma ormai non è più questo il problema. I j’accuse di Maurizio Sarri erano in realtà fautori di foschi presagi.

Si sta giocando tanto, troppo: inevitabile che gli infortuni siano aumentati a livello esponenziale. Al di là di questa oggettività, il calcio attuale ha delle caratteristiche e delle sollecitazioni ben differenti rispetto a qualche tempo fa, perfino le sessioni di allenamento sono ormai mirate a sviluppare fisicamente il giocatore, per alcuni anche troppo.

Si pensi che mediamente in una rosa di una squadra di calcio, composta da più o meno 25 giocatori, si registrano almeno due infortuni a stagione per giocatore, spesso dovuti proprio a contrasti pericolosi in gara. Ma di questo passo si va ben oltre una media già preoccupante di suo.

Lazio, Sarri ne perde un altro

Nella serata in cui la Lazio piega quel Genoa che era passato all’Olimpico in campionato, grazie a un guizzo di Matteo Guendouzi. Che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e un ipotetico derby nel caso in cui la Roma manterrà fede al pronostico e sconfiggerà la Cremonese, arriva una nota dolente per Maurizio Sarri.

La brutta notizia arriva da Gustav Tang Isaksen, costretto ad abbandonare il campo prima della mezzora. A caldo, subito dopo l’incontro Maurizio Sarri era stato più ottimista, parlando in conferenza stampa di un piccolo risentimento, di una prima impressione dei medici che escludeva lesione, ma che si sarebbe dovuto aspettare gli esami”.

Isaksen kappaò. Ma non solo

Aspettando gli esami sul centrocampista biancoceleste, c’è il forte sospetto che si tratti di uno stiramento alla coscia sinistra che, se fosse confermato, farebbe dire addio al 2023 di Isaksen, arrivederci al 2024. Le cattive notizie, però, non vengono mai da sole.

Anche Patric è uscito malconcio dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Genoa: confermato l’indurimento al polpaccio destro: il difensore preoccupa meno, ma serve cautela vista la coperta cortissima che ha Maurizio Sarri nel suo reparto difensivo rabberciato.