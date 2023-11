“Stiamo trattando con Thiago Motta”: boooom, è tutto vero | Il contratto è pronto da firmare

L’allenatore rivelazione di questa Serie A ha già pronto il contratto e l’accordo per la prossima stagione ed il futuro.

Sesto posto in classifica in piena zona Europa, tre soli punti di distacco dal quarto posto, dieci risultati utili consecutivi ed una sola sconfitta in questo campionato, quella della prima giornata contro il Milan. La più bella realtà del nostro campionato è senza ombra di dubbio il Bologna di Thiago Motta che, giornata dopo giornata, sta incantando sempre di più tifosi, opinionisti e addetti ai lavori.

Una squadra bella da vedere, offensiva, che gioca un calcio aggressivo, moderno e votato all’attacco e allo spettacolo. Una squadra che, dopo il KO di agosto con il Milan, è riuscita a pareggiare con Juventus, Inter e Napoli e a battere la Lazio.

Ormai è anche riduttivo chiamarla sorpresa, visti anche gli ottimi risultati ottenuti già nella passata stagione, almeno da quando Thiago Motta subentrò a Sinisa Mihajlovic a settembre. Il Bologna è una splendida realtà ed è una squadra che subisce pochi gol e poche occasioni da rete, ma costruisce tanto, anche grazie alla classe dei suoi uomini d’attacco.

Orsolini, Ferguson, certo, ma soprattutto Joshua Zirkzee che, con la sua classe, è l’emblema di questo Bologna bellissimo, accattivante, giovane e spumeggiante. Il merito di questa splendida realtà è sicuramente, in gran parte, da attribuire alla sapiente guida tecnica di Thiago Motta che sta dimostrando sempre più di essere l’allenatore emergente più bravo e interessante del calcio italiano.

Thiago Motta, dalle voci sul Napoli al Psg

Il suo mix di gioco aggressivo, verticale e di possesso palla e ragionamento a centrocampo diventa letale per gli avversari, così come lo è il suo saper mettere gli uomini giusti ai posti giusti. Thiago Motta è già, ma lo era già durante l’ultima estate, nel taccuino di tanti club importanti. A giugno scorso si era parlato del Napoli e di lui come possibile successore di Spalletti, nel suo futuro sembra esserci il Paris Saint Germain.

Per ora, però, se lo gode il Bologna che è ambizioso e vuole blindare l’artefice di questa macchina che sembra girare a mille. Lo ha ammesso a Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, anche l’amministratore delegato del club rossoblù, Claudio Fenucci che ha parlato di Thiago Motta, del futuro del tecnico e dei suoi meriti su questa squadra.

Contratto Thiago Motta, le parole dell’ad

Sul contratto dell’ex allenatore dello Spezia, Fenucci dice: “Ci stiamo lavorando, abbiamo già parlato con lui, è una trattativa che non vogliamo fare mediaticamente come è del nostro stile. Quando ci saranno novità, le pubblicheremo. Comunque saremmo intenzionati e saremmo molto felici di proseguire un rapporto con lui nel tempo. Anche perché insieme è possibile realizzare qualcosa che nel passato a Bologna è stato più complesso, pur avendo fatto sempre dei campionati tranquilli. Col lavoro di Thiago, siamo riusciti ad alzare il livello di competitività”.

Sui meriti di Thiago Motta, infine, Fenucci ammette: “I meriti di Thiago Motta sono sotto gli occhi di tutti. La squadra è stata completata e rinforzata. Sta continuando a plasmare questo gruppo di ragazzi, tutti lo seguono con armonia. Stiamo ottenendo buoni risultati, siamo felici dell’inizio della stagione”.