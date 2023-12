“Stiamo parlando con Zielinski”: annuncio sorprendente | La trattativa sta decollando

Si torna a parlare in maniera importante di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto.

Non era tra quelli che sono stati umiliati in Coppa Italia dal Frosinone, è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere a disposizione di Walter Mazzarri per il crocevia Champions League dell’Olimpico con la Roma.

Ma Piotr Zielisnki è un giocatore in hype per altri motivi, due in particolare. Il primo, ovviamente, è legato al suo contratto, peraltro in scadenza il prossimo 30 giugno. Il secondo, allacciato inevitabilmente al primo, riguarda le schermaglie con Aurelio De Laurentiis, che di questi tempi non depone certo a favore del suo rinnovo.

“Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”. Parole ambigue, per qualcuno ironiche per altre sarcastiche quelle di Aurelio De Laurentiis sulle colonne del Corsport.

Parole che evidentemente non sono piaciute alla moglie di Zielinski. Lei, Laura Slowiak, ha preferito una risposta ambigua e misteriosa al silenzio: “Giù le mani da Piotr” la scritta di un post con tanto di immagini di Zielinski che si accascia a terra perché stremato dopo aver dato tutto in campo per difendere, come fa ormai da diversi anni, i colori del Napoli.

Zielinski e il Napoli: la situazione

La situazione tra Zielinski e il Napoli è nota. Il centrocampista polacco la scorsa estate è stato sul punto di lasciare il Golfo, destinazione Arabia Saudita. Ma, volendo anche un po’ a sorpresa, ha deciso di rifiutare quella faraonica offerte, preferendo per il momento andare a scadenza.

Sì perché l’entourage del polacco e il Napoli “stanno parlando”, così come ha ripetuto Dela, ma da tanto, forse troppo tempo, senza avvicinarsi alla fumata bianca. Tutto ancora in stand by. Situazione molto pericolosa sia da punto di vista delle tempistiche, sia di uno status quo che non convince affatto, sia anche per chi vuole comprare Zielinski.

Lontano da Napoli

La situazione di stand by, le schermaglie tra presidente e la moglie di Zielinski, il terzo indizio che potrebbe prefigurare un futuro del nazionale polacco lontano da Napoli, arriva dal mercato. Se il club partenopeo ha offerto la stessa cifra per il rinnovo, due milioni di euro, c’è chi non lascia ma raddoppia.

L’Inter è da tempo sulle tracce di Zielinski, da quando ha capito che il suo rinnovo con il Napoli non era affatto scontato. L’offerta è di quelle importante, non come gli arabi ma siamo a quasi 4 milioni di euro all’anno, praticamente il doppio del Napoli, con l’ambizione di competere che supera di gran lunga l’offerta (economica e basta) saudita.