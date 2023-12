“Stiamo parlando con Giuntoli”: allora è tutto vero! Firma con la Juventus

La Juventus è una delle squadre che farà movimenti più importanti nel calciomercato. La priorità assoluta di Giuntoli.

Se Marotta ha promesso (chissà quanto è vero) che l’Inter non potrebbe fare nulla nella prossima sessione di calciomercato, la stessa cosa non può dirsi per la prima, e in questo momento, unica inseguitrice della capolista.

La Juventus, un po’ come la Roma, è obbligata a muoversi per il mercato, se non fosse che ha ricevuto due squalifiche a tempo: quella di Paul Pogba (trovato positivo dopo un controllo antidoping nella prima giornata di campionato, in Udinese-Juventus 0-3) e quella di Fagioli, fermato fino a maggio (in campo) per la nota vicenda delle scommesse.

La trattativa per Kevin Philips, in prestito dal Manchester City sembra ben avviata, la Juve è disposta a prendere, Guardiola non ha fatto una piega, così si attendono sviluppi definitivi. Giuntoli sta anche seguendo con particolare interesse Roony Bardghji, attaccante svedese di origini siriane, in grande spolvero con la maglia del Copenaghen. Ma qui si sta parlando di giugno.

Un po’ come uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski: vecchia conoscenza il primo, ex Napoli e ora al PSG, uno dei colpi a parametro zero il secondo, visto che sentore di un rinnovo con il Napoli non ce ne sono. E Giuntoli lo conosce molto bene.

Da partente a indispensabile

Sarà per il gol che ha spaventato l’Inter nell’ultimo derby d’Italia. Sarà perché il suo talento non è in discussione, semmai la sua discontinuità. Sarà. Ma Dusan Vlahovic potrebbe essere alla stregua di un acquisto per presente e futuro della Juve.

“Ho ancora due anni e mezzo di contratto, non abbiamo fretta però Giuntoli e il mio agente stanno già parlando. Io sono molto contento di stare qui“. Le parole dell’attaccante serbo non sono affatto scontante, pensando a questa estate, praticamente cedibile prima della sommossa popolare dei tifosi bianconeri.

Un amore sbocciato di nuovo

Dedicato a tutti quelli che non erano convinti che tra Max Allegri e Dusan Vlahovic ci fosse del tenero, sportivamente parlando. “È un allenatore vincente – assicura, sempre in uno stralcio di un’intervista alla Gazzetta dello Sport – e avere uno come lui in panchina è un grosso aiuto”.

Vlahovic e Chiesa, non è un caso che anche l’Azzurro stia parlando con la proprietà per estendere il suo contratto. “Lo conosco dalla Fiorentina – chiosa Vlahovic – siamo simili perché siamo tutti e due molto ambiziosi. Siamo amici anche fuori dal campo”. E come tali la Juventus li blinderà.