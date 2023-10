“Stiamo cercando di prendere Di Maria”: il ritorno che non ti aspetti | Trattativa già partita

L’ex fantasista di Juve e Paris Saint Germain potrebbe clamorosamente tornare a giocare in un club in cui ha militato già in passato.

Lui è stato sicuramente uno dei calciatori più forti e decisivi dell’ultimo decennio. Attualmente è stato rinominato come “l’uomo delle finali” e, cioè, l’unico nella storia del calcio ad aver realizzato almeno un gol in tutte le quattro finali dei tornei riconosciuti dalla FIFA: Mondiale, Copa America, Olimpiadi e Finalissima (la finale tra la vincitrice della Coppa America e quella che ha vinto l’Europeo).

Lui è Angel Di Maria e può essere considerato sicuramente tra i calciatori più tecnicamente dotati che si siano ammirati negli ultimi anni. Oltre ad aver vinto tutto con la propria Nazionale, ha praticamente fatto lo stesso anche con la maglia dei club d’appartenenza.

La Champions League nel 2014 con il Real Madrid, ma anche diversi campionati Nazionali tra Benfica, Real Madrid e Paris Saint Germain. Oltre ad essere l’uomo delle finali e ad aver realizzato gol pesantissimi negli atti conclusivi degli ultimi due tornei vinti dalla sua Argentina (Copa America e Mondiale), Di Maria ha da sempre un feeling particolare con le assistenze verso i compagni.

I circa 269 assist da gol per i compagni lo rendono uno dei calciatori più incisivi in questo fondamentale. Nella sua carriera ha vinto tanto ed è stato quasi sempre decisivo ed incisivo, sia con la maglia dell’Argentina che con quella dei club in cui ha militato, ma soprattutto non è mai stato imbrigliato da schemi tattici particolarmente restrittivi. Ha giocato quasi sempre da esterno destro d’attacco e libero di svariare molto e diventare trequartista, ma anche all’occorrenza seconda punta.

Di Maria, il ritorno al Benfica dopo la delusione bianconera

El Fideo ha avuto soltanto due grandi delusioni nella sua carriera. Due grandi club in cui ha giocato, ma non ha inciso come avrebbe desiderato, o come i club che lo avevano ingaggiato si sarebbero aspettati. Nel Manchester United, che lo acquistò dal Real Madrid nell’estate del 2014 per quasi 40 milioni di euro, e nella Juventus in cui nella scorsa stagione ha giocato poco e spesso non al massimo delle sue possibilità.

Ora, dopo l’esperienza negativa a Torino con la maglia bianconera, è tornato al suo primo club europeo: il Benfica. A Lisbona Di Maria si era fatto conoscere al grande pubblico continentale dal 2007 al 2010 ed è sempre a Lisbona che ora ha ritrovato il sorriso. Sei gol in nove partite, tra tutte le competizioni, ne certificano un ritrovato entusiasmo e una ritrovata incisività.

Di Maria, ecco un altro grande ritorno

La sua intenzione, dichiarata già da tempo, però, è quella di terminare la sua carriera in Argentina. Dopo questa stagione al Benfica, infatti, Angel quasi sicuramente terminerà la sua strepitosa epopea europea e tornerà in patria. Ad attenderlo nel suo Paese d’origine ci sarebbe già un’altra sua ex squadra: il Rosario Central.

A confermare questa ipotesi sono arrivate le parole, rilasciate durante un’intervista a Radio Cantena 3, di Federico Lussenhof, Presidente del club in cui Di Maria ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Ecco le dichiarazioni: “Di Maria? Siamo in contatto con lui, il suo contratto scade a metà 2024, stiamo cercando di creare le condizione per riportarlo a casa”.