“Stavo per andare al River Plate”: clamoroso in Serie A | Lascia per l’Argentina

Da probabile Nazionale Azzurro a oggetto misterioso in questo inizio di stagione. Ora si è sbloccato e non vuole più fermarsi.

Se fosse rimasto Roberto Mancini alla guida della Nazionale, probabilmente ci sarebbe stato un altro Retegui, identificabile in un altro italo-argentino Lucas Beltran, arrivato questa estate in Italia grazie alle Fiorentina, che lo ha strappato a un’agguerrita concorrenza internazionale.

Un attaccante tecnico e altruista, abile nel legare il gioco e nel dribbling, appena arrivato Vincenzo Italiano lo ha paragonato, come tipologia di giocatore, a Francesco Baiano. Finora, però, qualità e caratteristiche non si sono viste, almeno fino alla sfida di Conference League contro il Cukaricki quando Beltran ha sbloccato quella che di lì a poco sarebbe diventata una passerella.

Anche in Argentina Lucas Beltran ci mise qualche partita prima di segnare, sette per l’esattezza, quando si sbloccò da “deb” con la maglia dei Millonarios. Poi alla fine divenne capocannoniere del campionato con 11 gol in 25 partite.

Beltran così punta a ripetersi, quanto meno a giocarsi un posto da titolare in vista delle due prossime partite, dall’alto coefficiente di difficoltà: il Monday Night contro la Lazio e Juventus.

Da un argentino a un altro

C’è un altro argentino che ha rischiato di fare il percorso inverso di Lucas Beltran, un altro Lucas, Martinez Quarta. “È vero, l’interesse del River Plate c’era – ammette il difensore di Mar del Plata, campione del Sud America nel 2021 – non so se eravamo così vicino ma c’era interesse da entrambe le parti. Io però dipendo da un club come la Fiorentina che mi voleva qui e non se ne è fatto di nulla”.

Se fosse andata, sarebbe stato un ritorno. Sì perché Martinez Quarta ha vestito per quattro anni la gloriosa maglia dei Los Millonarios, fino a ottobre 2020, quando la Fiorenti lo prese a titolo definitivo, rimpiazzando di fatto il connazionale Pezzella.

Amore a prima vista

Martinez Quarta giura amore alla Viola. “Ora sono qua e sono felice anche se il River è il club della mia vita: la Fiorentina è una grande società e abbiamo grandi obiettivi. Un ritorno al River in futuro? La verità è che lo scorso mercato ci ho pensato. Ho 27 anni – continua – giorno dopo giorno non si sa mai, in futuro. Non dipende sempre e solo da te”.

Presente e futuro prossimo, però, sono alla Fiorentina. “Qui sono felice – conclude – cercherò di rimanere sul pezzo il più possibile anche se mi manca molto il mondo del River Plate”. Quel mondo che Lucas Beltran ha messo in un angolo della memoria.