Stanno parlando con gli agenti: Sancho a sorpresa in Serie A | In prestito per lo scudetto

Sancho verso la Serie A a sorpresa: affare in prestito per lo scudetto già a gennaio?

Ten Hag è stato categorico: Jadon Sancho non giocherà più con il Manchester United. L’esterno inglese, colpo ad effetto del mercato dei Red Devils di ormai due stagioni fa, è un ormai un oggetto estraneo per la squadra che gioca ad Old Trafford. Non si può più allenare a Carrington, non può più presenziare agli eventi ufficiali del Manchester. Di fatto un fuori rosa.

Una follia se pensiamo ai 100 milioni sborsati per averlo dal Borussia Dortmund. Inevitabilmente, dopo queste pesanti esclusioni, è partito il tam tam di mercato per la giovane ala britannica. Anche in Serie A hanno drizzato le orecchie.

Al via la trattativa per Jadon Sancho

La Juventus sta cercando di ingaggiare l’ala del Manchester United, Jadon Sancho. Il calciatore inglese è stato escluso dalla rosa dopo un diverbio con il commissario tecnico, Erik Ten Hag, che già aveva avuto comportamenti atipici con Cristiano Ronaldo. Secondo le prime indiscrezioni, i bianconeri faranno un’offerta per prendere l’attaccante inglese in prestito da gennaio a giugno.

La squadra di Torino, che pare stia già parlando con gli agenti del ragazzo, vorrebbe che lo United pagasse la metà del salario dell’ala, pari a 350.000 sterline a settimana, per poi tentare di rendere permanente il trasferimento per la prossima estate, con un’offerta di 60 milioni di sterline. Sancho è stato anche collegato a un ritorno al suo ex club, il Borussia Dortmund, anche se i tedeschi sono ora riluttanti a riportarlo in patria.

Jadon Sancho Borussia Dortmund – stadiosport.it

Una carriera di alti e bassi

Il 23enne di Camberwell è stato messo all’angolo, dopo aver contestato pubblicamente le ragioni del manager dei Red Devils, Erik Ten Hag, per la sua esclusione dalla rosa nella partita contro l’Arsenal. Secondo il manager olandese le prestazioni in allenamento non erano sufficientemente performanti. Da allora, Sancho non ha giocato con lo United e si è allenato da solo. Gli è stato, inoltre, vietato l’utilizzo del centro sportivo.

A soli due anni dal trasferimento dal Borussia Dortmund, per 73 milioni di sterline, la carriera di Sancho all’Old Trafford è stata caratterizzata da alti e bassi. L’attaccante inglese ha risposto negando le affermazioni di Ten Hag e sostenendo di essere diventato un capro espiatorio da quando è arrivato al club. Ad oggi Sancho, non avendo ancora posto le sue scuse, rimane fuori dai piani del manager per la prima squadra.