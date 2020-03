STANLEYBET scommesse sportive: recensione – opinioni

In questa guida ci occuperemo di Stanleybet e delle scommesse sportive. All’interno della recensione analizzeremo:

Registrazione account;

offerte di benvenuto;

promozioni; caratteristiche;

vantaggi;

svantaggi.

stanleybet

Informazioni su Stanleybet

Azienda Stanleybet Malta Ltd Assistenza clienti Dalle ore 9.00 alle ore 22.00 (tutti i giorni) Documenti accettati Carta d’identità, codice fiscale Protezione dei minori Si Licenza AAMS Concessione GAD: 15247 Bonus di benvenuto Ottimo App mobile Buona

Chi è Stanleybet.it?

Stanleybet è il bookmaker inglese facente capo dapprima al Gruppo Stanley Leisure plc, fondato nel 1958 a Belfast e con sede a Liverpool. In Inghilterra riceve l’autorizzazione ufficiale per operare nel settore del gaming. Da qui nasce poi il sito www.stanleybet.com.

Si afferma nei primi anni come casinò online e betting shop, aprendo al mercato internazionale fino toccare oggi 2000 sportelli e 3000 dipendenti.

In Italia, opera con il marchio Stanleybet Malta Ltd. ed ha ottenuto la concessione italiana GAD 15247.

Grazie a questa piattaforma è possibile operare su:

scommesse sportive;

scommesse virtuali;

casinò;

poker;

ippica;

giochi di carte.

Stanleybet truffa?

stanleybet

Stanleybet è considerato uno dei gestori di siti di scommesse online migliori in Italia. Questo ci permette di affermare che non si tratta di una truffa, in quanto ha ottenuto una licenza AAMS.

Vantaggi Stanleybet

Varietà di eventi e mercati;

Bonus e Promozioni vantaggiose;

Vasta offerta sul calcio;

Sport virtuali;

Streaming eventi sportivi.

Svantaggi Stanleybet

Assenza di assistenza telefonica;

Assenza di Paypal;

No cash out scommesse live.

Come funziona Stanleybet Italia?

Proseguiamo la nostra recensione con l’analisi della registrazione e dell’apertura di un account.

Al fine di procedere con la registrazione, tutto quello che si deve fare è seguire i seguenti passaggi:

Collegarsi a Stanleybet;

Cliccare sul “Registrati”;

Compilare il form di registrazione;

Richiedere il bonus;

Caricare il documento d’identità;

Confermare il conto;

Effettuare il login per accedere al sito.

Notate che potete inviare il documento (copia fronte-retro di carta d’identità, passaporto e patente) tramite email, anche successivamente fino ad un massimo di 30 giorni successivi all’apertura dell’account, al seguente indirizzo: helpdesk@stanleybet.it.

Bonus scommesse sportive

stanleybet bonus

In merito al bonus scommesse Stanleybet, esse viene offerto a tutti coloro che si registrano. Molti lo conoscono come bonus sul primo deposito ed è pari al 40%.

Il deposito minimo richiesto per aderire all’offerta di benvenuto è di 25 €.

A questo primo bonus se ne affianca un secondo del valore del 20% e fino ad un massimo del 5 €.

Quote maggiorate

Stanleybet vi offre anche promozioni con bonus aggiunti sulla vincita in caso di scommesse su alcune partite previste dal palinsesto.

Bonus multipla

Multiple X-Treme Stanleybet è il bonus sulle multiple applicato a seguito del moltiplicatore maggiorato con un massimo del 260% con 30 eventi.

Welcome Bonus poker

Stanleybet Italia vi propone un bonus poker per tutti coloro che effettuano un primo deposito nella sezione casinò. In questo caso, il bonus potrà arrivare al 200% fino ad un massimo di 200 €.

Bonus senza deposito slot

Stanleybet.it offre il bonus senza deposito casinò pari a 20 €. Per questo bonus, il rollover richiesto è di 100 volte.

VIP Club Stanleybet

Tutti i clienti di Stanleybet Italia possono attivare questo bonus, ma solo dopo aver accumulato punti su:

scommesse sportive;

ippica;

virtual games;

casinò;

poker;

cash;

giochi di carte.

Presenta un amico Stanleybet

Questo bonus prevede una particolare promozione: “Presenta un amico” e ricevi un bonus da 25 €.

Metodi di deposito e pagamento offerti da Stanleybet

stanleybet deposito e prelievo

E’ possibile giocare su Stanleybet effettuando un primo deposito. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul proprio profilo e cliccare su: Versamenti.

Potete scegliere di effettuare un deposito tra:

carte di credito: Visa; Mastercard;

carte prepagate: Visa; Postepay; Mastercard;

bonifico bancario;

portafogli elettronici (Skrill);

ricariche Epay.

Scommesse sportive Stanleybet

La sezione scommesse Stanleybet copre tutti i principali sport:

calcio;

basket;

tennis;

volley;

hockey;

golf;

sport americani;

calcio a 5;

scommesse sulla politica;

eventi televisivi; talent show;

scommesse su: Marcatori; Capo cannonieri dei tornei;

Tennis da tavolo.

Scommesse live di Stanleybet

Questa sezione permette di effettuare scommesse live su:

Calcio;

Tennis;

Basket;

Hockey;

Pallavolo;

Altri sport.

Casinò – poker – solt Stanleybet.it

Come detto, oltre ala sezione scommesse sportive, su Stanleybet si possono trovare:

casinò;

casinò live;

tavoli online di poker;

giochi di carte.

Qui le sezioni presentano:

live roulette;

live blackjack;

giochi dal vivo: baccarat; hold’em.

slot machine;

poker Stanleybet;

carte italiane: scopa: burraco, ecc.



Piattaforma Stanleybet

stanleybet offerta

Possiamo dire che la piattaforma utilizzata si presenta molto semplice, lineare e con una navigazione adatta a tutti.

L’interfaccia dell’home page del nuovo sito Stanleybet.

All’interno della home page di Stanleybet è possibile notare la parte relativa a:

Registrazione;

Accesso al proprio account;

logo del bookmaker;

menù con tutte le sezioni in cui è diviso il sito;

Poker;

Slot;

Welcome Bonus su: Sport; Casinò; Skill Games;

migliori promozioni del momento.

Assistenza clienti Stanleybet

Il servizio di assistenza clienti viene offerto secondo uno dei seguenti canali:

live chat;

email: helpdesk@stanleybet.it;

tutto il servizio clienti di Stanleybet è attivo dalle 09.00 alle 24.00 tutti i giorni.

App mobile Stanleybet

L’app mobile offerta dalla piattaforma è semplice e ben fatta. Dall’app è possibile accedere a tutti i settori di gioco.

Stanleybet: votazione

Offerta Benvenuto 9/10 Promozioni 9/10 Depositi e Prelievi 8/10 Quote e live 9/10 Usabilità 8/10 App mobile 9/10 Streaming 8/10 Assistenza Clienti 9/10

Opinioni e considerazioni finali su Stanleybet

Stanleybet è regolamentato e certificato AAMS (ADM) con una notevole esperienza nel settore delle scommesse e giochi online.

Molto interessante anche la sezione Bonus, con il bonus benvenuto per i nuovi iscritti fino a 10 €. Anche il Palinsesto è completo, con ampie opzioni di giocata.

Da quanto analizzato in questa recensione, possiamo affermare con certezza che si tratta di un bookmaker semplice ed affidabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA