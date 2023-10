Sta per accadere davvero: David De Gea a parametro zero | Avvistato proprio insieme a lui

Dall’Inghilterra rimbalza la notizia di una “nuova” avventura per il portiere spagnolo: contratto a breve termine.

L’ultima volta che abbiamo visto David de Gea difendere i pali di una porta è stato lo scorso 3 giugno. L’appuntamento era di quelli importanti, il primo storico Derby di Manchester in finale di FA Cup, così come il palcoscenico, lo straordinario teatro di Wembley. Per i tifosi dello United, purtroppo, l’epilogo di quella partita ha rispecchiato l’andamento dell’intera stagione.

Il contratto dello spagnolo era in scadenza alla fine di quel mese, ma non è stato trovato l’accordo. Le trattative erano iniziate prima dell’anno nuovo, ma la forbice tra richiesta ed offerta era troppo ampia. Il numero uno era il giocatore più retribuito dell’intera rosa, una cifra di 22 milioni lordi che a Old Trafford nessuno aveva intenzione di confermare con il nuovo accordo.

I motivi che hanno portato al divorzio, però, non sono soltanto economici. Nonostante de Gea avesse vinto il Golden Glove, il premio assegnato al miglior portiere della Premier League, appariva chiara l’intenzione di ten Hag di volersi affidare a un nuovo titolare, qualcuno che fosse maggiormente a suo agio con la palla tra i piedi, per migliorare l’impostazione della manovra dal basso.

Come il tempo ci ha poi svelato, il prescelto dell’olandese è stato André Onana, suo ex portiere ai tempi dell’Ajax.

Ritorno?

Negli ultimi giorni, il quotidiano britannico The Sun ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardo il futuro di de Gea. A quanto pare, il Manchester United starebbe pensando di ricongiungersi con lo spagnolo, con l’intento di avere un sostituto valido quando Onana sarà impegnato in Coppa d’Africa, che si terrà dal 13 gennaio all’11 febbraio.

Si tratterebbe di un contratto di breve durata, probabilmente fino alla fine della stagione. Un ruolo che potrebbe far comodo allo spagnolo, che in estate non ha raggiunto un accordo con nessun altro club e che, al momento, è svincolato.

United

Il portiere camerunese potrebbe saltare potenzialmente: quattro partite di Premier League, due partite di FA Cup (non ancora qualificato) e una di Coppa di Lega (non ancora qualificato).

Sette impegni fondamentali per un Manchester United che non ha ancora ingranato in questa stagione. È già distante undici lunghezze dalla prima posizione in campionato, mentre in Champions League ha perso due partite su tre. Anche il rendimento dello stesso Onana, al momento, non è stato eccezionale. La speranza di tutti è che il rigore parato allo scadere contro il Copenhagen possa aiutarlo a tornare ad alti livelli.