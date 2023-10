Sta facendo le valigie: Bernardeschi torna di corsa in Serie A | Accordo totale

L’ex esterno di Fiorentina e Juventus vuole andare via dal Canada e a gennaio potrebbe già tornare nel nostro campionato.

L’esplosione alla Fiorentina, la maturazione alla Juventus, il grande successo in Nazionale con la vittoria dell’Europeo durante l’estate del 2021. Poi, l’addio, forse troppo prematuro, all’Europa ed al calcio che conta, per andare a giocare in MLS con i Toronto FC.

Così come Lorenzo Insigne, quindi, Federico Bernardeschi sceglie il Canada, sceglie il ricco contratto Oltreoceano e rinuncia alla possibilità di restare nel calcio che conta. Scelta che, esattamente come per l’ex Capitano del Napoli, gli costa la Nazionale dopo il trionfo dell’Europeo.

L’ex fantasista di Fiorentina e Juve, però, ha ancora 29 anni e non è questo il momento di rinunciare al sentirsi importante nel calcio che conta e al poter competere per vincere trofei. Così come ha fatto nella Juventus dove, tra Allegri, Sarri e Pirlo, ha conquistato tre Scudetti e giocato ripetutamente partite importanti in Champions League.

Certo, Bernardeschi non ha forse rispettato le premesse e quanto di buono si diceva di lui a Firenze, dove era diventato l’indiscusso leader tecnico, ma è sempre stato importante nelle rotazioni durante i suoi anni alla Juventus. Così come lo è stato per Roberto Mancini durante l’Europeo vinto nel luglio 2021.

Bernardeschi, l’offerta del Besiktas e il motivo del rifiuto

Poi, come detto, la scelta di andare a giocare a Toronto. Il ricco contratto di quasi sei milioni di euro l’anno che lo lega ai canadesi fino al 2026, ma anche la voglia, dopo appena una stagione, di tornare a giocare in Europa. In estate è arrivata l’importante offerta del Besiktas.

I turchi gli hanno offerto un contratto da sei milioni di euro all’anno. I Toronto erano disposti a farlo partire anche gratis, ma in MLS c’è una regola che prevede una penale per un calciatore se quest’ultimo non resta almeno due anni negli States (il calciatore, se fosse partito, avrebbe dovuto sborsare più del 50% dei contributi versati l’anno precedente). Bernardeschi è quindi rimasto, ma non lo ha fatto in maniera convinta.

Bernardeschi, ritorno in Serie A già a gennaio

Ora, probabilmente, lo stesso Bernardeschi, che al momento sta vivendo una stagione complicatissima, con l’ultimo posto dei Toronto FC nel proprio girone, spingerà per andar via l’estate prossima, quando non ci sarà nessuna penale da versare. La squadra canadese, però, potrebbe decidere di accordargli un prestito di sei mesi già a gennaio.

In quel caso, l’ex Juve e Fiorentina, potrebbe tornare in Italia, proprio con la formula del prestito secco per sei mesi e stipendio parzialmente pagato dai Toronto. L’ipotesi più probabile sarebbe la Lazio di Sarri, tecnico con cui Bernardeschi ha già giocato alla Juventus, che potrebbe in quel caso liberare Pedro e sostituirlo proprio con il fantasista italiano.