Squilla il telefono: risponde Roberto Mancini | Propostona dalla Serie A

Le clamorose dimissioni di Roberto Mancini aprono incredibili scenari di mercato sull’ex commissario tecnico dell’Italia.

Ancora non si è capito cosa sia successo in meno di una settimana dal comunicato ufficiale della FIGC, che aveva ampliato i poteri del Mancio nuovo coordinatore di tutte le Nazionali, alle sue clamorose dimissioni. Di punto in piedi.

Roberto Mancini ha spiegato la sua decisione come una “scelta personale” che ha in realtà dell’incredibile viste le sue tempistiche.

Inevitabile una sbadilata di ipotesi visto che nessuno ha spiegato le motivazioni sia delle dimissioni del commissario tecnico Azzurro, sia il perché la Federcalcio sia uscita con quel rimpasto, pur sapendo che dall’altra parte c’era un Roberto Mancini alquanto combattuto.

Fatto sta che mentre l’Italia potrebbe passare nelle mani di Luciano Spalletti, c’è curiosità sul futuro di Roberto Mancini, almeno stando ai tanti rumor che aleggiano sul campione d’Europa nell’ultima kermesse continentale disputata in Inghilterra è vinta proprio dall’Italia, in finale, ai tiri di rigore.

I retroscena

“Ho cercato di spiegare le mie ragioni a Gravina, gli ho detto che avevo bisogno di tranquillità, non me l’ha garantita e quindi mi sono dimesso”. Su Repubblica spuntano i retroscena di Roberto Mancini, che sostiene: “Non ho fatto niente per essere massacrato“.

In realtà sono molti i quotidiani che sono andati giù pesanti sulle dimissioni del commissario tecnico della Nazionale. C’è chi assicura che il Mancio abbia ricevuto proposte molto allettanti nell’ultimo periodo.

Il futuro

Ci sarebbe, in primis, una presunta offerta araba: secondo Libero tra i motivi che avrebbero portato Mancini a lasciare la Nazionale, ci sarebbe anche la possibile di diventare cittì dell’Arabia Saudita, a settembre impegnata in un test match con la Corea del Sud, poi a novembre nei due impegni per le qualificazioni per il Mondiale 2026, a gennaio c’è la Coppa d’Asia. L’offerta da 40 milioni non sarebbe l’unica per Roberto Mancini. Prima di decidere di tenere Allegri, infatti, la Juventus avrebbe fatto un passaggio proprio con l’ormai ex commissario tecnico Azzurro.

Se ne riparlerà nel 2024 o il Mancio si accorderà prima con gli arabi? Domandarlo è lecito visto il polverone che ha alzato Roberto Mancini con le due dimissioni dalla Nazionale. “Sono rimasta sorpresa anche io” ha detto sua mamma in uno stralcio di un’intervista sul, a testimonianza che c’è ancora qualcosa che non quadra. Un qualcosa che inteso proprio dalle prossime scelte di Roberto Mancini.