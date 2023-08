Squilla il telefono, risponde Paolo Maldini: offerta gigantesca | Riparte da qui

L’ex Capitano e dirigente del Milan potrebbe ripartire da una nuova avventura dopo la delusione rossonera.

Dopo la rivoluzione estiva targata Gerry Cardinale, il Milan ha cominciato la sua stagione con il piede giusto. Una netta vittoria a Bologna dove si sono messi in luce anche e soprattutto alcuni nuovi acquisti della proprietà americana: Pulisic e Reijnders su tutti.

Due dei nove acquisti scelti dalla nuova area tecnica rossonera. Proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale della promozione a direttore dell’intera area tecnica del Milan per Geoffrey Moncada. Il francese classe 1986 era arrivato come osservatore e caposcouting nel Milan di Elliott ed ora ha preso il posto che, fino a giugno, apparteneva a Paolo Maldini.

Già, proprio l’ex Capitano e per sempre bandiera rossonera che è stato licenziato dai vertici di RedBird al termine dello scorso campionato per divergenze tecniche e strategiche. Per molti un affronto quasi blasfemo alla storia del Milan e a tutto quello che Maldini e la sua famiglia hanno rappresentato nei decenni.

La pensano così anche tanti tifosi che si sono sentiti traditi e ancora non hanno perdonato Cardinale e la nuova proprietà nonostante i nove acquisti e tutti i soldi investiti sul mercato. Vedremo se i risultati saranno dalla parte del Milan e se, chi si sente orfano di Maldini, cambierà idea.

Maldini, un futuro incerto

Il Milan, intanto, ha voltato definitivamente pagina, sconfessando il suo passato e la sua storia ed aprendosi, nel bene o nel male, al futuro. Paolo Maldini dovrà per forza di cose farlo anche lui. Per ora, così come si vede dai suoi profili social, si gode un po’ di vacanze e relax con la sua famiglia.

Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile incarico in Nazionale o al Paris Saint Germain, ma le voci sono rimaste tali ed al momento nessun discorso è stato approfondito. Maldini, del resto, ha sempre detto che difficilmente avrebbe accettato altri compiti dirigenziali che non fossero al Milan.

Maldini, ecco dove potrebbe essere il suo futuro

Dopo la brusca fine della storia con il Milan, però, tutto potrebbe cambiare e Maldini, dopo una pausa di riflessione sacrosanta e rigenerante, potrebbe decidere di accettare proposte che non arrivino dal club rossonero. Magari lontano dall’Italia, proprio per non tradire il grande amore calcistico e professionale della sua vita.

Nelle ultime ore si è aperta una possibilità che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. David Beckham, infatti, suo ex compagno di squadra proprio al Milan e grande amico, lo avrebbe contattato per proporgli un ruolo dirigenziale di spicco nell’Inter Miami di Messi. Paolo Maldini ha già vissuto in Usa ed è stato proprietario dei Miami Fc. Ecco che, quindi, la proposta di Beckham potrebbe diventare molto di più di una semplice suggestione.