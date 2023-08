Squilla il telefonino: Antonio Conte devi rispondere | Tappeto rosso per il suo ritorno

Non ha fretta di tornare di Serie A, ma il telefonino di Antonio Conte squilla sempre. I tifosi sognano il grande ritorno.

Ha deciso di prendersi un’altra pausa di riflessione, se sia un anno sabbatico o meno, non è dato ancora saperlo. Una serie di motivi di motivi hanno portato Antonio Conte al questa sofferta decisione.

Non è stata un’esperienza facile al Tottenham Hotspurs per l’allenatore salentino. Gli Spurs lo convincono e si convincono di avere un gruppo squadra talmente ambizioso e performante da poter lottare per il titolo. Conte capisce subito che così non è, lo dice a chiare lettere ogni volta che ne ha la possibilità. Provocando i primi attriti con la dirigenza londinesi: botte e risposte reiterate, esternazioni che portano a fratture insanabili.

La lontananza da casa, dagli affetti familiari, i tanti lutti che lo vedono coinvolto sentimentalmente con amici ed ex compagni di squadra rendono la sua esperienza al Tottenham un’agonia. L’idillio finisce ben presto, un suo divorzio prima del termine del campionato, non è quotato. Né il Tottenham né lo stesso Antonio Conte fanno nulla per ricucire gli strappi nati da un difetto di fondo: la qualità del Tottenham.

C’è solo la Champions League a reggere in piedi il rapporto, ma quando gli Spurs vengono eliminati dagli ottavi di finale di Champions League senza neanche segnare un gol al Milan, il dado è tratto: Antonio Conte lascia la panchina del Tottenham Hotspurs con largo anticipo.

Niente lieto fine. Tutt’altro

Dopo aver rescisso consensualmente l’accordo che lo legava al Tottenham lo scorso marzo, l’allenatore si è gradualmente allontanato dai riflettori. Ad Antonio Conte serve ritrovare un progetto a lui congeniale, ma soprattutto i giusti stimoli.

L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana potrebbe decidere di aprire al ritorno in Serie A, dove ha già allenato e vinto scudetti sulle panchine di Juventus prima, Inter dopo. Difficile vederlo sulla panchina nerazzurra, nel calciomercato non si sa mai, ma se la Beneamata sta intavolando il rinnovo di altre sue anni con Simone Inzaghi, di certo non sta pensando ad Antonio Conte.

Attenzione a una eventuale falsa partenza

Dipendesse dai tifosi bianconeri, invece, l’allenatore leccese dovrebbe sedere in panchina, juventina naturalmente. “Antò, se squilla il telefono con prefisso di Torino, ti prego, rispondi e ascolta quello che ti dicono, mi raccomando Antò… dai eh”.

L’esempio di Twitter è uno dei tanti: attualmente la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri fa fatica ad accettare la visione di calcio di Max Allegri, sempre più #allegri out. Con Conte, invece, sarebbe tutto diverso, e non è detto che non lo sia, soprattutto se Max dovesse effettuare una falsa partenza nell’ormai prossimo inizio di campionato.