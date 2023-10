Squalifica Tonali, ecco quanto rischia davvero: il foglietto presentato in Procura

Dopo la squalifica (che ha fatto molto discutere) di Fagioli, in arrivo lo stop forzato per un Nazionale Azzurro, attualmente in Premier: addio Europeo.

Solo una certezza in mezzo a tante chiacchiere, illazioni, verità. La squalifica di Tonali non sarà uguale rispetto a Fagioli. Il primo giocatore-scommettitore, reo confesso, che ha già patteggiato e sa già cosa lo attende.

Sette mesi lontano dai campi, nessun incontro ufficiale, 12.500 euro da pagare, cinque mesi trasformati in prescrizioni alternative causa violazione dell’ormai tristemente celebre articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva: dovrà partecipare ad un piano terapeutico di sei mesi, a un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, coordinati dalla FIGC e monitorati dalla Procura. Poi?

Poi potrà tornare in campo, dal 18 maggio in poi, ufficialmente: sarà un sabato e in quel fine settimana la Juventus, che resta proprietaria del suo cartellino, sarà di scena a Bologna. Allegri, volendo, potrà utilizzarlo di nuovo. Parentesi chiusa.

Per Tonali non potrà essere la stessa cosa. Non c’è certezza, siamo ancora nella fase di choc, come ha ammesso il suo procuratore: “È scosso, è triste – rivela Giuseppe Riso – ringrazio il Newcastle perché ha mostrato subito grande vicinanza, si sta allenando e sabato potrebbe anche giocare”.

La posizione del Newcastle e una aggravante

Il Newcastle ha già preso una decisione nei confronti del suo centrocampista. Una decisione spiegata urbi et orbi: “Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club – cinguettano i Magpies – a causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Il problema del Nazionale Azzurro è che ci sono delle aggravanti rispetto a Fagioli. L’ex centrocampista del Milan, infatti, potrebbe non essere squalificato per violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportivo.

Tonali con quelle scommesse rischia tanto

Nell’ultimo incontro davanti al Piemme, Sandro Tonali ha ammesso di aver giocato sul calcio, prima gravità. Non solo. Ha scommesso sul Milan mentre giocava al Milan. Probabilmente anche sul Brescia – il club con cui ha fatto il proprio debutto in Serie A nella stagione 2019-2020 e ha militato dal 2017 al 2020. Qui si entra nell’articolo 30 del CGS, con tanto di illecito sportivo.

L’unica salvezza è che quelle puntate sono sempre state fatte a vincere, se così fosse l’illecito non ci sarebbe, per questo si ipotizza che la sua pena possa essere di circa 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative, come Fagioli. Addio alla possibilità di giocare gli Europei. Ma almeno tornerà in campo nella prossima stagione. E gli andrebbe di lusso.