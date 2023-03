Le squadre favorite per la vittoria dell’Europa League

L’Europa League entra nel vivo con gli ottavi di Finale che iniziano giovedì e vedono 16 squadre pronte a sfidarsi per il passaggio del turno e la vittoria del titolo.

La seconda competizione più importante d’Europa entra nella sua fase più calda, quella dove ancora tutto è possibile e niente è già stato scritto.

Già negli spareggi conclusosi a fine febbraio ci sono state diverse sorprese ed eliminazioni di squadre favorite per la vittoria finale.

Europa League

A sorpresa il Manchester United di Erik Ten Hag ha eliminato il Barcellona di Xavi che è saldamente al comando della Liga con 9 punti di vantaggio sul Real Madrid.

I tedeschi dello Union Berlino hanno fatto fuori l’Ajax vincendo in casa 3 a 1 e pareggiando in Olanda. I tedeschi negli ottavi trovano i belgi dell’Union Saint Gilloise che hanno già affrontato nella fase a Gironi di quest’anno e c’è stata una vittoria per parte.

Anche il PSV Eindhoven è stato eliminato dal Siviglia ma non è tanto una sorpresa.

Gli Andalusi infatti nonostante nel loro campionato stentano e sono quartultimi nella Liga spagnola in Europa si trasformano e negli ultimi 17 anni sono stati assoluti protagonisti in Europa League con 6 vittorie della competizione europea dal 2006 al 2020.

Il Siviglia è la squadra più vincente di sempre in Europa League.

Gli andalusi hanno vinto il tofeo europeo nel 2006 e 2007 e poi 3 anni consecutivi dal 2014 al 2016 ed infine nel 2020 battendo l’Inter in Finale.

Per maggiori informazioni e statistiche più complete sull’Europa League è possibile consultare i siti sportivi come Betfair blog, fra le squadre ancora in corsa ci sono anche altri club che hanno già vinto l’Europa League, come la Juventus con 3 trionfi, Manchester United e Feyenoord con 1 vittoria.

L’Arsenal può andare lontano

Le quote Europa League premiano i Gunners che sono saldamente al comando anche in Premier League dove hanno ottenuto 4 vittorie di fila e stanno facendo fuori tutti a suon di gol compreso il Manchester City di Pep Guardiola. Nel girone di Europa League l’Arsenal ha chiuso saldamente al primo posto con 5 vittorie e 1 sconfitta, più di un buon segno per le prossime gare.

Sorpresa Union Berlino

Secondo posto nel Gruppo D per i tedeschi dell’Union Berlino, con 4 vittorie e 2 sconfitte, per un totale di 4 gol fatti e 2 subiti, questa è una delle squadre più solide del torneo.

Nei sedicesimi di finale la gara di andata con l’Ajax è terminata 0 a 0, al ritorno per la prima volta la squadra teutonica si è lasciata andare, spazzando via gli olandesi con un netto 3 a 1.

La Union Berlino è già la sorpresa di questo torneo e potrebbe andare tranquillamente oltre visto che negli ottavi trova una squadra abbordabile e modesta come i belgi dell’Union Saint Gilloise.

Il solito Siviglia

Gli Andalusi come già accaduto in passato retrocedono dalla Champions League dove hanno chiuso al terzo posto il loro girone. Quest’anno nei sedicesimi di finale il Siviglia ha fatto fuori il PSV con un netto 3 a 0 nella gara di andata, a poco serve la sconfitta per 2 a 0 nel ritorno.

Nella Liga il Siviglia sta disputando un campionato disastroso ed è quartultimo in classifica in piena zona retrocessione e gli andalusi sicuramente punteranno alla Coppa Europea per salvare una stagione deludente.

Questo potrebbe diventare un copione già scritto di un film già visto, proprio alla luce di quanto affermato prima: il Siviglia ha vinto l’Europa League ben 6 volte nel 2006 e nel 2007, nel 2014, 2015 e 2016, nel 2020.

Anche la Juventus ha ottime chance per arrivare fino in fondo

Non soltanto gli ottimi risultati raggiunti dai Bianconeri in questa stagione ma anche le vicende societarie nei tribunali, sono più che validi motivi per pensare alla Juventus come una delle probabili candidate alla vittoria della competizione. La vittoria nei sedicesimi per 3 a 0 contro il Nantes, rappresenta un punto d’inizio eccellente.

La Juventus retrocessa dalla Champions dopo aver chiuso al terzo posto il suo Girone e penalizzata di 15 punti in campionato per la vicenda plus valenze vede nell’Europa League un obiettivo per salvare un intera stagione.

Il Feyernoord domina anche in campionato

Da non sottovalutare è la squadra olandese del Feyernoord, che nel campionato di Eredivisie domina con 16 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, lasciando indietro Ajax e PSV.

Anche se è uscita da un girone complicato, il Gruppo F, dove tutte e quattro le squadre hanno chiuso a 8 punti (compresa la Lazio), grazie alle 13 reti segnate, il Feyernoord si è qualificata come prima, in una stagione davvero sopra le righe per il club di Rotterdam.

Gli olandesi hanno già vinto una volta l’Europa League nel 2002 battendo in finale per 3 a 2 i tedeschi del Borussia Dortmund.