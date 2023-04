Sprint Race Gp Azerbaijan, trionfa Perez su Red Bull, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc e l’altra Red Bull di Verstappen.

Novità rispetto ai precedenti Gran Premi, la Sprint Race 2023 debutta sul circuito di Baku in Azerbaijan. Il prosieguo del campionato ne prevederà altre cinque. Si parte con diciannove vetture. Non è ai nastri di partenza Logan Sargeant con la seconda Williams per i danni rimediati dalla vettura nella Sprint shoot out.

1-5

Leclerc, già in poleposition per il Gp ufficiale, si è guadagnato anche quella per la Sprint Race e in partenza riesce a gestirla a dovere restando in testa. Alle sue spalle spunta Perez, Verstappen duella con Russell per la terza posizione sfiorando anche il muro. Il pilota della Mercedes ha però la meglio su quello della Red Bull e resta in zona podio. Dal quinto posto transitano Sainz, Hamilton, Alonso, Albon, Norris, Stroll, Piastri, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Zhou, Gasly, De Vries, Ocon e Tsunoda. Al secondo giro quest’ultimo ha un incidente con il volo della gomma posteriore destra e va a contatto con il muro. Si gira quindi al ritmo della Safety Car. Autore di un buon ottavo tempo nelle prove ufficiali Il pilota dell’Alpha Tauri transita ai box per cambiare sia pneumatico che ala anteriore. Scatta l’indagine per il pilota giapponese e la scuderia faentina per un presunto unsafe release per avere rimesso sul tracciato un’auto non in possesso delle basilari condizioni di sicurezza. Al quarto giro le vetture procedono ancora alle spalle della Safety Car. La notizia non mette il sorriso sulle labbra di Leclerc che si vede tutto il gruppo in riavvicinamento dopo essere scattato bene in testa. Al quinto giro la Safety car lascia la pista e la gara riprende. Tsunoda intanto si ritira.

6-10

Leclerc riscatta bene in testa, alle sue spalle il duo Redbull Perez- Verstappen. Dietro di loro Russell, Sainz e Alonso che riesce a scavalcare Hamilton. Poi Albon, Norris, Stroll, Piastri, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Zhou, Gasly e De Vries, quest’ultimo con l’unica Alpha Tauri rimasta in gara dopo il ritiro di Tsunoda. Leclerc stacca Perez di circa sette decimi. Il messicano evidenzia una particolare velocità e finisce per scavalcarlo. La situazione è quindi ora Perez, Leclerc, Verstappen, Russell, Sainz, Alonso, Hamilton, Albon, Stroll, Piastri , Norris, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Zhou, Gasly, De Vries, Ocon. Verstappen va all’attacco di Leclerc per il secondo posto. Da segnalare le due discrete prove delle Mc Laren di Norris e Piastri così come della Williams di Albon. Attardate le Haas di Hulkenberg e Magnussen e le Alfa Romeo di Bottas e Zhou.

11-17

Perez scava un solco tra sè e Leclerc di un secondo e uno. Il ferrarista sente sempre più il fiato sul collo del campione del mondo della Red Bull. Norris si ferma ai box mentre Verstappen fa registrare un giro veloce con il tempo di 1.43.723. Duello tra Haas con Magnussen che riesce ad avere la meglio su Hulkenberg portandosi al decimo posto e quindi in zona punti. Ocon ai box, prova disastrosa per l’Alpine nella Sprint Race sempre nelle retrovie. Al tredicesimo giro Perez staziona sempre in testa e precede Leclerc, Verstappen, poi Russell, Sainz, Alonso, Hamilton, Stroll, Albon, Piastri, Magnussen a completare la zona punti. Seguono Hulkenberg, Bottas, Norris, scivolato nelle retrovie dopo un discreto avvio e Zhou. Leclerc perde ulteriormente terreno da Perez che gli rifila 2.1. Al sedicesimo giro Verstappen prova a restare incollato al ferrarista ma non riesce a prendere la velocità giusta in rettilineo. All’ultimo passaggio Perez continua a lasciarsi alle spalle il monegasco. Piastri scavalca Magnussen salendo in decima posizione. Il messicano va a vincere la Sprint Race davanti al ferrarista e al compagno di squadra Verstappen. Russell quarto , autore di una buona prova, poco fuori dal podio. Quinto l’altro ferrarista Sainz. Bene la Williams di Albon nona e la Mc Laren di Piastri decima.

ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT RACE F1