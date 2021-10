Sportivi famosi con un garage auto di lusso

Lusso e auto rappresentano da sempre una coppia vincente e a questo binomio possiamo aggiungerci lo stereotipo dello sportivo di successo, che sembra avere molto spesso un debole per le auto costose.

Vediamo insieme quali sono le star dello sport che si dedicano a collezionare automobili, veri pezzi unici come Ferrari, Lamborghini, Bugatti e tante altre ancora.

L’automobile: lo status symbol della ricchezza anche tra gli sportivi

Dal basket al calcio, passando per il tennis, la passione per il volante accomuna i grandi sportivi del presente e del passato.

L’automobile di lusso rappresenta l’emblema in sé del successo, e attira orde di appassionati da tutto il mondo, anche fra persone che non sono propriamente miliardarie.

Non mancano poi tutti quegli amanti del viaggio on the road che, anche per un solo giorno nella propria vita, scelgono di regalarsi la gioia di guidare un’auto di ultima generazione, magari presa a noleggio su Discovercars e condivisa con gli amici di sempre.

Il fascino dello sharing! Anche le stelle dello sport amano guidare su strada i loro “gioiellini” e fra vacanze da sogno e vestiti alla moda. è l’auto uno dei “feticci” di lusso che possono permettersi potendo garantirsi anche pezzi pregiati ed esemplari rari.

La Ferrari conquista tutti, da Jordan a Ronaldo passando per Ibra

Il garage di Cristiano Ronaldo, campione che ha da poco lasciato la Juventus per il Manchester, è un esempio del lusso a quattro ruote, con un parco auto da 20 milioni in cui sono presenti la Ferrari Scaglietti del ‘57, ma anche la Bugatti Centodieci del valore di 10 milioni di euro ed esistente in soli dieci esemplari al mondo. Non manca poi una meravigliosa McLaren Senna.

Proprio recentemente Cristiano Ronaldo si è regalato la rarissima Bugatti Centidieci costruita in soli dieci esemplari in tutto il mondo per 10 milioni di euro.

La Bugatti Centodieci è costruita a Molsheim in Grancia ed è equipaggiata con un motore W16 da 8 litri e 1.500 cavalli capace di andare da 0 a 100 in soli 2,4 secondi e con una velocità massima che tocca i 380 km/h!

Ronaldo con la sua nuova Bugatti Centodieci

Non scherza neanche Michael Jordan, come si legge su Motorimagazine, nella cui collezione figurano una Chevrolet Corvette C4, una Ferrari anni ‘90 512 TR pagata all’incirca 200 mila euro, e poi ancora un’altra Corvette modello ZR1, una Mercedes Benz SLR McLaren 722 Edition e una Aston Martin.

Cosa c’è in comune fra Jordan, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo? Oltre al talento e al carisma sicuramente il rosso Ferrari che ha conquistato tutti e tre.

Infatti anche l’attaccante svedese Ibrahimovic è appassionato di auto e del Cavallino e nella sua collezione, appaiono ben tre esemplari della casa di Maranello: la Ferrari Enzo, la Monza SP2 e la F430 Spider, tutto riportato sulla rivista gQ con tanto di intervista al centravanti del Milan.

Il garage di lusso dei tennisti: Ferrari cede il passo a Mercedes

Continuando la rassegna degli sportivi con parco auto da “urlo”, ritroviamo il campionissimo NBA Lebron James con la sua Lamborghini Aventador da 700 mila dollari, oltre ad avere anche lui una Ferrari F430, una Porsche 911 Turbo, e una Hummer H2.

Proseguiamo poi con poi il sempre criticatissimo Mario Balotelli, che ha un garage da milioni e milioni di euro. Fra i veicoli di lusso dell’ex centravanti del Monza e del Milan, troviamo anche per lui una Ferrari Spider 458 e una Bentley Continental Supersport.

Se ci volgiamo al mondo della racchetta, anche qui abbiamo dei mostri sacri come Federer, Nadal e Djokovic e curiosando all’interno dei loro garage, scopriamo le loro preferenze.

Il campione svizzero Roger Federer non ha alcuna Ferrari bensì cinque Mercedes per un valore totale di oltre un milioni di euro.

Meno “sobrio” il collega e avversario storico Rafael Nadal, che in garage ha una Aston Martin DBS e una Mercedes Benz SL55 come pubblicato su TennisWorld a cura di Mario Tramo.

Nessuna Ferrari dunque a casa dei tre tenori del tennis, Nadal, Federer e Djokovic: infatti anche il giocatore serbo numero uno al mondo ATP possiede una Aston Martin DB9 Volante oltre a una Audi R8, una Mercedes Classe S e diverse Peugeot, essendo in partnership con il brand francese.

