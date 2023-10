Spogliatoio in rivolta: chiedono al mister la fascia da capitano | Apocalisse in Serie A

Champions agrodolce per le quattro italiane: c’è chi sorride, chi si rilancia, chi si lecca le ferite e chi spacca lo spogliatoio.

Coppie diverse tra loro. Inter e Napoli sfruttano la Champions League per rilanciare le loro ambiziosi alla viglia di un campionato che le metterà di fronte alla Roma degli ex Mourinho e Lukaku, e al Milan bestia nera nella seconda parte della scorsa Serie A.

Non è stato un successo facile per i vice campioni d’Europa di Simone Inzaghi, che quando affrontano squadre sulla carta alla loro portata (soprattutto in casa) calano di concentrazione e si complicano la vita, più del dovuto.

Ma almeno il successo di misura sullo Strasburgo ha fatto capire ancora una volta che la profondità della rosa è l’arma di un’Inter che si gode il rigenerato Alexis Sanchez e le cosiddette seconde linee, che all’Inter poi seconde linee non sono.

Vittoria di misura anche del Napoli, finalmente un po’ più continuo nonostante la pensatissima assenza di Osimhen. Ma c’è un Kvara on fire a regalare tanta serenità a Rudi Garcia. Ma se Inter e Napoli sono più vicine alla qualificazione in Champions e con il morale alto, c’è chi è uscito con le ossa rotte dal confronto con Feyenoord e Paris Saint Germain.

Brusco risveglio in casa Lazio

Sarri è finito sulla gratifica dopo il tonfo della Lazio a Rotterdam, tutti concordi nel mettere l’allenatore biancoceleste sul banco degli imputati. Tanti i capi di imputazione, soprattutto nelle scelte. A partire da Immobile, non ancora in condizione a differenza del Taty Castellanos, su cui però grava un errore clamoroso che avrebbe potuto riaprire la gara contro il Feyenoord.

Da Gazzetta a Tuttosport il passo breve: ancora accuse nei confronti di Sarri, sempre sulle scelte, come quella di Patric al posto di Casale, più in generale per una squadra irriconoscibile (ancora in trasferta) autrice di una brutta figura.

Scoppia un caso al Milan

Come se non bastasse il 3-0 patito a Parigi, ecco il polverone del dopo gara a lasciare strascichi nello spogliatoio del Milan. Capitan Calabria non ci è andato molto per il sottile con quel criptico “chi non ci crede può stare a casa”.

Pioli l’ha saputo zittire, prima su SKY, poi su Mediaset: “Calabria ha sbagliato – ha dichiarato l’allenatore dei rossoneri – nessuno a Milanello lavora con poca attenzione o disponibilità, nel post-partita capita di dire certe cose”. Resterà capitano? Domandarselo è lecito dopo le dure accuse al gruppo.