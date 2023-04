Spezia- Monza, dove vederla e probabili formazioni

La sfida del “Picco” tra Spezia e Monza di venerdì 28 aprile alle 20.45 valevole per il 32o turno di campionato sarà trasmessa su Dazn e sul canale 202 di Sky Calcio.

Una vuole evitare il risucchio verso la zona retrocessione, l’altra rendere il suo campionato memorabile. Spezia contro Monza. Le due formazioni si sfideranno venerdì 28 aprile alle 20.45 allo stadio “Picco” con opposti intendimenti. Reduci dal pareggio per 1-1 con la Sampdoria, gli uomini di Leonardo Semplici si sono portati a ventisette punti e occupano sempre il quartultimo posto. La novità è però che hanno diminuito il loro vantaggio su un Hellas Verona in serie utile da tre turni di cui due vittorie riducendolo a un punto soltanto. Il discorso salvezza è quindi più che mai riaperto.

All’opposto il Monza è reduce da due turni memorabili ovvero le vittorie al “Meazza” con l’Inter per 1-0 e all'”U Power” in rimonta (da 0-2 a 3-2) contro la Fiorentina. Imprese che hanno confermato la validità dell’ossatura di un tecnico, Raffaele Palladino, più che mai sotto i riflettori e dato persino nel mirino della Juventus come possibile successore di Massimiliano Allegri.

Semplici deve reinventare il suo undici a causa di diverse assenze: Dragowski, Moutinho, Nzola e Zurkowski sono alle prese con problemi fisici e il loro impiego appare improbabile. Sicuramente out sarà Holm la cui pubalgia gli ha fatto chiudere la stagione in anticipo. In forse Beck per un problema al piede mentre Maldini deve fare i conti con una lesione al bicipite femorale. Amian è invece tra i diffidati

Per Palladino, invece, nessun problema di formazione con la conferma dell’undici che ha battuto i viola. Il solo rischio risulta l’ex Brescia Machin in diffida. All’andata il Monza ebbe modo di imporsi per 2-0 con le reti di Carlos Augusto e Pablo Marì.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA: Dragowski, Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni, Bourabia, Esposito, Ekdal, Verde, Gyasi, Kovalenko. All.Leonardo Semplici

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Mota Carvalho. All.Raffaele Palladino.

ARBITRO

Antonio Rapuano di Rimini