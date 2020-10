Spezia-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 01-11-2020

Spezia-Juventus, partita valevole per la sesta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (numero 251 del satellite) ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo, nei liguri tornano Marchizza e Maggiore.

Domani alle ore 15:00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena lo Spezia ospiterà la Juventus nel match valevole per la sesta giornata di Serie A.

I liguri vengono dal frustante 2-2 conquistato sul campo del Parma, dov’erano andati in vantaggio di due gol. La squadra bianconero si è poi fatta rimontare, subendo il pareggio nel recupero su rigore, perdendo l’occasione di conquistare tre punti importanti.

Anche la Juventus non viene da un periodo positivo. Nelle ultime due partite sono arrivati un pareggio contro il Verona per 1-1 e la netta sconfitta in Champions League contro il Barcellona. Per i campioni d’Italia è già tempo di non commettere altri passi falsi per strada contro un’altra piccola del campionato, soprattutto dopo il pari di Crotone.

Le ultime sulle formazioni di Spezia e Juventus

Per questa partita Italiano ha recuperato sia Marchizza che Maggiore, guariti dal Covid-19, ed il primo sarà anche titolare sulla fascia sinistra. Lo Spezia si schiererà con il 4-3-3 con Provedel tra i pali, Ferrer, Terzi e Chabot a completare la linea difensiva con Marchizza, Ricci agirà nel cerchio di centrocampo, mentre Bartolomei e Pobega staranno larghi sugli esterni. In avanti Nzola sarà la punta centrale, con Galabinov out per infortunio, con Gyasi ed Agudelo ad agire da ali.

Notizia positiva anche per Pirlo che ha recuperato Cristiano Ronaldo, negativo al Covid-19 dopo 19 giorni. Il fuoriclasse portoghese sarà subito titolare al fianco di Morata in attacco, con Dybala che si avvia dunque ad una nuova panchina. In porta niente turnover con Szczesny confermato tra i pali, in difesa si rivedrà Chiellini al fianco di Demiral, mentre sulle corsie laterali spazio a Cuadrado e Danilo. A centrocampo, Arthur e Bentancur staranno nel mezzo, con Kulusevski e Chiesa sugli esterni.

Probabili formazioni Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Vincenzo Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Spezia-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Spezia-Juventus, valevole per la sesta giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 201) e su Sky Sport (canale 251 del satellite) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Spezia-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Spezia-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spezia-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Spezia-Juventus

Non ci sono molti precedenti tra le due formazioni in casa della squadra ligure. Nella loro storia, Spezia e Juventus si sono affrontate infatti solo una volta nell’anno in cui il club torinese era in Serie B. La partita finì allora 1-1 con i liguri che guadagnarono un punto prezioso.

In casa, lo Spezia viene dal buon 2-2 contro la Fiorentina in rimonta dopo aver perso 4-1 contro il Sassuolo. Sulla carta le possibilità di vittoria sono molto basse, ma i liguri cercheranno di sfruttare le lacune della formazione bianconera.

La Juventu non sta vivendo un periodo felicissimo ed in campionato l’ultima vittoria in trasferta risale al 30 Giugno scorso (3-1 al Genoa ndr.). Poi sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte tra il finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale. Un trend negativo che va migliorato da subito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS