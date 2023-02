Spezia-Juventus 0-2, dichiarazioni post partita Allegri: “Abbiamo fatto 47 punti, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, molto bene nel secondo tempo.”

La Juventus di Max Allegri colleziona un altro successo in trasferta, battendo lo Spezia per 0-2 con le reti di Kean e Di Maria. I bianconeri con questo successo consolidando il 7° posto e si riaffacciano in zona Europa.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni post partita ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha iniziato esprimendosi sulla prestazione dei propri ragazzi “Abbiamo fatto un brutto primo tempo, il secondo tempo molto meglio. Quando è entrato Angel abbiamo fatto molto bene, noi attualmente abbiamo fatto 47 punti e bisogna continuare su questa squadra.”

Il tecnico ha poi proseguito “Il campo dello Spezia è un campo molto difficile, poi noi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo rischiato paradossalmente molto di più che nel primo, loro di occasione vere non ne hanno avute, ma indubbiamente oggi c’era un po’ di stanchezza che si è fatta sentire anche tecnicamente. Per quanto riguarda Bonucci, è giusto che entrasse con una vittoria. E’ il capitando della squadra e sta tornando al meglio. In questo finale di stagione occorrerà l’aiuto di tutti.”

Allegri si ha poi risposto sulla domanda rivoltagli in merito alla gara di giovedì contro il Nantes “Il Nantes è una finale, giovedì abbiamo creato tanto, poi siamo scivolati su un contropiede loro. Vogliamo passare il turno.”