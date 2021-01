Spezia: club verso la cessione ad un fondo americano

Novità importanti in arrivo per lo Spezia: il presidente Gabriele Volpi sarebbe in trattativa con un fondo americano per la cessione delle azioni societarie. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, nè il nome dell’eventuale acquirente, ma la notizia, rilanciata da diverse fonti autorevoli come “Il Secolo XIX”, potrebbe avere più di un fondamento.

Volpi, ai vertici dello Spezia dal 2008, ha ottenuto ben quattro promozioni con la compagine ligure, ripianando debiti per oltre 40 milioni di euro. Ora, dopo aver condotto la squadra ai massimi livelli del campionato italiano, potrebbe decidere di farsi da parte. Sulle tracce della società bianconera, come detto, ci sarebbe un fondo di investimento statunitense, con azionisti anche sauditi, che sarebbe già impegnato nel mondo dello sport. Per ora si tratta di semplici indiscrezioni smentite, tra l’altro, dalla società. Ma la sensazione è che nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi…

