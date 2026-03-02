Spalletti tra orgoglio e rimpianti dopo il 3-3 con la Roma: “Io vivo per il quarto posto”

Spalletti - Stadiosport.it

La Juventus esce dallo Stadio Olimpico con un pareggio spettacolare per 3-3 contro la Roma, un risultato che lascia sensazioni contrastanti a Luciano Spalletti. Da una parte la soddisfazione per la reazione e il carattere mostrato dalla squadra, dall’altra la consapevolezza di aver commesso errori che hanno complicato una partita fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League.

I bianconeri erano sotto 3-1 fino al 78° minuto, prima di trovare una rimonta incredibile grazie alle reti di Jeremie Boga e Federico Gatti, dimostrando ancora una volta una mentalità combattiva che il tecnico ha voluto evidenziare nel post-partita.

“Se parliamo della reazione, allora sì, sono felice,” ha dichiarato Spalletti. “Ma se analizziamo l’intera partita, dobbiamo essere onesti: ci siamo messi da soli in difficoltà.”

Una Juventus che non smette di crederci

Il pareggio contro la Roma conferma la capacità della Juventus di reagire anche nelle situazioni più difficili. Solo pochi giorni prima, i bianconeri avevano dimostrato lo stesso spirito contro il Galatasaray, riuscendo a rimontare uno svantaggio pesante e portando la sfida ai supplementari nonostante l’inferiorità numerica.

Per Spalletti, questo atteggiamento rappresenta una qualità fondamentale della squadra.

“Quando hai esperienza, capisci che bisogna sempre crederci,” ha spiegato il tecnico. “Questo è il messaggio che cerco di trasmettere ai miei giocatori. Ci sono momenti in cui il talento e l’intuizione possono cambiare una partita, e giocatori come Boga, Yildiz e Zhegrova hanno questa capacità.”

La rimonta è stata resa possibile anche grazie ai cambi dalla panchina, che hanno avuto un impatto decisivo nel finale di gara.

Gli errori difensivi restano un limite da correggere

Nonostante il risultato positivo, Spalletti non ha nascosto le criticità, soprattutto nella fase difensiva. La Juventus ha concesso troppo alla Roma, permettendo ai giallorossi di prendere il controllo della partita.

“Siamo stati troppo lenti in alcune situazioni difensive,” ha ammesso l’allenatore. “I ragazzi hanno reagito con grande carattere, ma dobbiamo evitare di trovarci in queste condizioni.”

Un altro fattore determinante è stata la fatica accumulata nelle ultime settimane. La Juventus ha dovuto affrontare diverse partite in inferiorità numerica, una situazione che ha influito sulla gestione delle energie.

“Giocare in dieci uomini ti logora fisicamente e mentalmente,” ha aggiunto Spalletti. “In questi momenti diventa ancora più importante il supporto dei tifosi, che ci hanno dato una spinta fondamentale.”

La corsa al quarto posto è ancora apertissima

Nonostante il pareggio, la Juventus resta pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro. Anche se attualmente si trova al sesto posto, la distanza dalla zona Champions è minima e tutto resta ancora possibile.

Spalletti ha ribadito con forza il suo obiettivo:

“Io credo nel quarto posto. Io vivo per il quarto posto,” ha dichiarato. “Questo è il nostro obiettivo e faremo tutto il possibile per raggiungerlo.”

Il tecnico è convinto che la squadra abbia fatto progressi significativi nel corso della stagione e che possa affrontare al meglio il finale.

“Abbiamo attraversato momenti difficili, ma questa squadra è cresciuta molto. Sono convinto che possiamo fare un grande finale di stagione.”

Il carattere può essere l’arma decisiva

La rimonta contro la Roma rappresenta un segnale importante per il futuro della Juventus. La squadra ha dimostrato di avere personalità, resilienza e spirito di sacrificio, qualità che possono fare la differenza nella fase decisiva della stagione.

Con ancora diverse partite da giocare, il destino dei bianconeri resta aperto. La qualificazione alla prossima Champions League è ancora alla portata, e la convinzione di Spalletti è chiara: la Juventus è pronta a lottare fino all’ultimo minuto.