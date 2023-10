Spalletti si prepara a un nuovo caso: “Pensavo di meritarmelo” | Escluso di nuovo dai convocati

Come se a Spalletti non bastassero le grane per i giocatori scommettitori e il cammino per staccare il pass per l’Europeo.

L’Italia è molto vicina agli Europei se non fosse per quella Final Four di Nations League in Olanda, conquistata dalla Nazionale del Mancio, di fatto l’ultima esperienza del commissario tecnico campione d’Europa, prima delle sue choccanti divisioni.

Spalletti, gli va dato atto, non ha impiegato molto a plasmare un’Italia a sua immagine e somiglianza. Rinnovato entusiasmo, senso di appartenenza, quella visione di gioco che ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia.

Il nuovo commissario tecnico Azzurro avrà certamente messo in preventivo gli infortunati, nonostante sperasse in qualche bacio della Dea Bendata, invece ha perso in un colpo solo Chiesa e Zaccagni, che si sarebbero stati non poco utile con l’Inghilterra.

Ma la partita che si doveva vincere per forza è stata quella con l’Ucraina, a Milano, ora basterà non perdere nella sfida di ritorno, al netto del tabù da sfatare, quello della Macedonia del Nord. Ma i problemi maggiori per il commissario tecnico sono altri. Non gli avversari.

I grattacapi di Spalletti: questa non ci voleva proprio

A meno di clamorosi colpi di scena e partendo dal presupposto che l’Italia staccherà il pass per la kermesse continentale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, Luciano Spalletti non potrà contare né su Tonali né su Zaniolo: il primo perno del centrocampo Azzurro, il secondo utilissimo giocatore offensivo, centrocampista o attaccante fa lo stesso.

Ma i grattacapi non sono finiti, perché la forte sensazione è che la lista dei giocatori-scommettitori potrebbe aumentare, proprio nella stagione che si concluderà con Euro 2024: questa proprio non ci volveva in questo contesto storico.

E poi ci sono gli insoddisfatti

Come se a Spalletti non bastassero le grane per i giocatori scommettitori, ci mancavano le lamentele di Angelo Ogbonna. “Pensavo di meritarmi più Azzurro. Dopo una stagione in cui il West Ham stava per finire in Champions, speravo e pensavo di ricevere una chiamata per far parte del gruppo“.

L’ex difensore di Juve e Torino continua: “Me ne sono fatto una ragione e rispetto le decisioni – dice, sempre in una recente intervista a La Stampa – in Premier il livello è sempre stato alto ma prima era tutto incentrato sull’intensità. Qui c’è la cultura di concedere ai tecnici e ai calciatori il tempo necessario per compiere un percorso“. Non come in Italia… verrebbe da tradurre.