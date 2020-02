Spal-Sassuolo in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 9-2-2020

Partita cruciale per la Spal, che cerca in casa contro il Sassuolo punti preziosi per salutare l’ultimo posto in classifica. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: si rivede Petagna in attacco assieme a Di Francesco in casa spallina, mentre in casa neroverde si punterà ancora sulla formazione delle ultime uscite. Ecco come vedere la partita in Diretta Tv e in Streaming:

Sarà il match tra ferraresi ed emiliani quello che aprirà la domenica di campionato, con gli uomini di Semplici che dovrànno vincere per non rischiare di compromettere la corsa salvezza. D’altro canto, i neroverdi vengono da tre partite utili consecutive.

Ultime sulle formazioni di Spal-Sassuolo:

Primo di due scontri diretti salvezza per Semplici, che la settimana prossima affronterà il Lecce. In porta ci sarà Berisha, mentre a presidiare la difesa ci sarà il terzetto composto da Felipe, Vicari e il neoacquisto Bonifazi. A centrocampo agiranno Strefezza e Reca sulle fasce, con il terzetto Castro-Missiroli-Valoti in mezzo, mentre in attacco, assieme al rientrante Petagna sarà confermato Di Francesco.

Solito 4-2-3-1 per De Zerbi, che non rinuncerà alla vocazione offensiva, nonostante la partita delicata. In difesa, Toljan e Kyriakoupoulos saranno gli esterni, con Romagna e Ferrari centrali, a proteggere consigli, che difenderà i pali. In mezzo il classico due Obiang-Locatelli, con Djuricic, Berardi e Boga che rifiniranno la prima punta, che sarà Caputo.

Probabili formazioni Spal-Sassuolo:

Spal(3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Djuricic, Boga, Berardi; Caputo.

Come vedere Spal-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live:

La gara tra Spal e Sassuolo, che si giocherà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara domenica alle ore 12.30, sarà visibile in diretta sul canale DAZN.

Precedenti e statistiche Spal-Sassuolo:

Sono solo due i precedenti giocati in serie A tre le due squadre in casa dei biancoazzurri. Entrambe le sfide sono terminate con la vittoria del Sassuolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA