Spal-Milan Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 01-7-2020

Partita che vale sia per la salvezza, che per la zona Europa League quella tra Spal e Milan in questa 29° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live.

Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Roma, il Milan di Pioli deve continuare il suo momento positivo, ma guai a sottovalutare la Spal. Senza dimenticare che Verona, Parma e Cagliari non sono tanto distanti dalla zona Europa League.

Dal canto suo la Spal deve provare fino all’ultimo a cercare la salvezza e questi sono i classici testa-coda che possono segnare l’andamento di una stagione. All’andata grazie ad una punizione di Suso, Pioli ottenne la prima vittoria sulla panchina del Milan, ora si cerca la continuità.

Spal-Milan, 29° giornata di Serie A



Ultime sulle formazioni di Spal-Milan

Per Gigi Di Biagio dovrebbe essere confermato il suo classico 4-4-2, anche se non si esclude l’utilizzo del 4-3-3 (In questo caso cambierebbe la posizione di qualche interprete). Presenti tra gli altri gli ex Valoti e Petagna. Tra gli indisponibili segnaliamo: Berisha, Zukanovic e Di Francesco.

Stefano Pioli, a causa degli impegni ravvicinati sarà costretto a fare un pò di turnover. In difesa sono presenti 2 ballottaggi Conti-Calabria e Kjaer-Gabbia. Non si esclude che almeno uno dei 2, se non entrambi possano riposare. Altri due ballottaggi appaio quelli tra Saelemaekers-Castillejo e Paquetà Bonaventura, con il belga e il brasiliano favoriti. Dovrebbe tornare Ibrahimovic almeno in panchina, ma Rebic dovrebbe giocare prima punta anche questa volta.

Probabili formazioni Spal-Milan:

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Calhanoglu; Rebic.

Come vedere Spal-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La gara tra Spal e Milan, valida per la 29° giornata di campionato sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Fischio d’inizio ore 21.45.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Spal Milan in diretta streaming live.

C’è inoltre, la possibilità di seguire la gara del “Paolo Mazza” in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv (al prezzo di 9,99 €), servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spal-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spal Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Spal-Milan:

Sono 18 i precedenti a Ferrara tra Spal e Milan, 10 vittorie del Milan, 8 pareggi. L’ultima vittoria del Milan risale alla scorsa stagione, ultima giornata con Rino Gattuso alla guida della squadra rossonera, fu un 2-3 grazie alle reti di Vicari e Fares per la Spal e ai gol di Calhanoglu e Kessie (Doppietta). L’ultimo pareggio risale alla stagione 1965/66, grazie alle reti di Massei e Rivera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS